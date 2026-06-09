Οι μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων της Volley League Γυναικών συνεχίζονται με την ΑΕΚ να είναι μια από αυτές που ενισχύεται. Η Ένωση δίνει βάρος και στο μέλλον και στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την απόκτηση της 20χρονης ακραίας, Βίβιαν Ζαφειρίου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΚ έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Βίβιαν Ζαφειρίου. Η 20χρονη (08/07/2006) ακραία, ύψους 1,79μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Βίβιαν Ζαφειρίου ξεκίνησε το βόλεϊ από τον Ναύαρχο Βότση. Ακολούθησε το πέρασμά της από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ ενσωματώθηκε και στην πρώτη ομάδα, όπου αγωνίστηκε έως το 2024. Ακολούθησε η μεταγραφή της στις Αμαζόνες, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία τόσο στην πρώτη ομάδα, όσο και στην Κ20. Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή Κηφισιάς και τον Ιανουάριο πήρε μεταγραφή για τον Μίλωνα.

Έχει κατακτήσει 1 Πρωτάθλημα Volley League, καθώς και 2 Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ακαδημιών (Κ20 και Κ18).

«Είμαι σίγουρη πως θα έχουμε πετυχημένη χρονιά»

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Βίβιαν Ζαφειρίου δήλωσε στο aek.gr: «Νιώθω μεγάλη χαρά που τη νέα σεζόν θα βρίσκομαι στον Σύλλογο της ΑΕΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τον προπονητή για την ευκαιρία που μου δίνουν και είμαι σίγουρη πως θα έχουμε μία πολύ επιτυχημένη χρονιά και θα εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Καλή μας αρχή».

Βίβιαν, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».