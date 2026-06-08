Η νέα Volley League Γυναικών αναμένεται να είναι ακόμα πιο συναρπαστική κάτι που σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την ενίσχυση των ομάδων. Μια από αυτές είναι και η ΑΕΚ με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτηση της 26χρονης που αγωνίζεται ως διαγώνια, Τέρι Ινβεόνβου.

Μιας παίκτριας που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην πανίσχυρη εθνική Ιταλίας και μάλιστα είχε οδηγήσει την U18 στο χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίρνοντας και τον προσωπικό τίτλο της MVP.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Τέρι Ινβεόνβου. Η 26χρονη (12/05/2000) Ιταλίδα διαγώνια, ύψους 1,87μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Τέρι Ινβεόνβου ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα από την Club Italia Crai, όπου αγωνίστηκε από το 2016 έως το 2019. Ακολούθησε η μεταγραφή της στην A. Carraro Imoco Conegliano, με την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων, το Ιταλικό Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ιταλίας, ενώ το Πρωτάθλημα Ιταλίας και το Champions League ακυρώθηκαν λόγω κόβιντ (2019-20). Την τριετία 2020-2023 αγωνίστηκε στην ιταλική Il Bisonte Firenze, ενώ τη σεζόν 2023-24 φόρεσε τη φανέλα της Honda Olivero San Bernardo Cuneo. Το 2024 πήρε μεταγραφή για την πολωνική PGE Grot Budowlani Łódź και την επόμενη χρονιά μετακόμισε στην Ρωσία για λογαριασμό της Proton-Saratov, πριν φτάσει στην τουρκική Kuzeyboru.

Με την Εθνική Ιταλίας U18 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2017 και το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της ίδιας χρονιάς, με την ίδια να αναδεικνύεται MVP και καλύτερη διαγώνια. Με την πρώτη ομάδα, αγωνίστηκε στο Euro του 2019 και στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2022, όπου κατέκτησαν το χάλκινο και το χρυσό μετάλλιο αντίστοιχα.

«Θέλω να ζήσω την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί της ΑΕΚ»

Η Τέρι δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη για το νέο μου ξεκίνημα στην ΑΕΚ. Έχω ακούσει καταπληκτικά λόγια για το πάθος των οπαδών και πως δημιουργούν μία τρομερή ατμόσφαιρα. Θέλω να την ζήσω. Αγωνιστικά, θέλω να δώσω ό,τι έχω στην ομάδα και ενέργεια στο γήπεδο. Και φυσικά μία… δόση ιταλικού πνεύματος. Πάμε ενωμένοι να πετύχουμε τους στόχους μας».

Τέρι, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».