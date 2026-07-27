Γυναίκα διαιτητής υπέστη διάσειση μετά από συμπλοκή σε φιλικό αγώνα

Ένα σοβαρό περιστατικό επισκίασε το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στη Μετς και τη Φορτούνα Σιτάρντ στη Γαλλία, καθώς η 26χρονη διαιτητής Ματίλντ Ντεμονσέ τραυματίστηκε ύστερα από γενικευμένη σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο.

Το συμβάν σημειώθηκε στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν η Μετς προηγούνταν με 1-0. Η Ντεμονσέ υπέδειξε φάουλ υπέρ της ολλανδικής ομάδας για κράτημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ποδοσφαιριστών. Μέσα σε λίγες στιγμές η κατάσταση ξέφυγε, καθώς παίκτες και από τους δύο πάγκους μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας γενικευμένη σύρραξη.

Η νεαρή ρέφερι επιχείρησε να επέμβει για να ηρεμήσει τα πνεύματα και να απομακρύνει τους εμπλεκόμενους. Ωστόσο, μέσα στην αναστάτωση έχασε την ισορροπία της, έπεσε προς τα πίσω και χτύπησε με δύναμη το κεφάλι της στο έδαφος, προκαλώντας σοκ σε όσους παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Ποδοσφαιριστής της Φορτούνα Σιτάρντ αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα του τραυματισμού και κάλεσε το ιατρικό επιτελείο. Γιατροί, βοηθοί διαιτητές και μέλη της ασφάλειας εισήλθαν άμεσα στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντάς της τις πρώτες βοήθειες. Αν και λίγη ώρα αργότερα κατάφερε να καθίσει, η κατάστασή της δεν της επέτρεψε να συνεχίσει την αναμέτρηση, με έναν από τους βοηθούς διαιτητές να αναλαμβάνει τα καθήκοντά της μέχρι τη λήξη του αγώνα. Το περιστατικό οδήγησε και σε μηνύματα υπέρ του σεβασμού προς τη διαιτησία, καθώς στις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου εμφανίστηκε συγκεκριμένη και προς αυτήν την κατέυθυνση φράση.