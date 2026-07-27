Σάλος στο WNBA: «Με απάτησε με πολλές παίκτριες της λίγκας»

Η Κάρινγκτον αγωνίζεται στις Σικάγο Σκάι και το όνομα της έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες. Ο λόγος; Με πολλές αναρτήσεις της κατηγορεί την Σμιθ ότι την είχε απατήσει με αρκετές παίκτριες του WNBA όταν ήταν σε σχέση.

Έδωσε και ονόμα και συγκεκριμένα τις Ντέγια Κέλι και Αλίγια Νάι. Η σχέση της Κάρινγκτον με την Ναλίσα Σμιθ ήταν γνωστή στις ΗΠΑ, ενώ οι δυο τους ήταν συμπαίκτριες στις Γουίνγκς.

Χώρισαν λίγο πριν φύγει το 2025 και πλέον οι αναρτήσεις της Κάρινγκτον ήρθαν να βάλουν... νερό στον μύλο, αφού η συγκεκριμένη υπόθεση έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης για πολλούς χρήστες.