Συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει και στον Παναθηναϊκό μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος κράτησαν στο ρόστερ και την πασαδόρο της ομάδας Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, μια παίκτρια που ξεχώρισε την χρονιά που μας πέρασε.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των «πράσινων» για την παραμονή της Κωνσταντινίδου έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου για τον επόμενο χρόνο για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η αρχηγός της Εθνικής γυναικών συνεχίζει στο «τριφύλλι» για έναν ακόμη χρόνο υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

«Μεγάλη τιμή και ευθύνη να αγωνίζομαι σε αυτόν τον Σύλλογο»

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη για την ανανέωση της συνεργασίας μου με τον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να αγωνίζομαι σε αυτόν τον Σύλλογο. Εύχομαι πάνω από όλα να έχουμε μια χρονιά με υγεία χωρίς τραυματισμούς και θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να πετύχουμε μαζί τους στόχους μας και να φέρουμε νέες επιτυχίες στην ομάδα».