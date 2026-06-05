Δεν το κουνάει από τον Παναθηναϊκό η Πένυ Ρόγκα με τις δύο πλευρές να ανανεώνουν τη συνεργασία τους για ακόμη ένα χρόνο. Η αρχηγός της ομάδας βόλεϊ γυναικών των Πρασίνων που αποτελεί και μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ομάδας έβαλε την υπογραφή της σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας και στην επίσημη ιστοσελίδα η έμπειρη λίμπρο δήλωσε έτοιμη για νέες επιτυχίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Πέννυ Ρόγκα για τον επόμενο χρόνο για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η αρχηγός της ομάδας, Πέννυ Ρόγκα συνεχίζει στο «τριφύλλι» για έναν ακόμη χρόνο υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Πέννυ Ρόγκα ανέφερε τα εξής: «Η περσινή χρονιά ήταν ονειρική για μένα όχι μόνο για αυτά που καταφέραμε σαν ομάδα αλλά γιατί γύρισα σπίτι μου. Αλλά όλα αυτά είναι παρελθόν. Είμαι εδώ για να παλέψουμε και την νέα χρονιά όλοι μαζί να κρατήσουμε τον Παναθηναϊκό μας στην κορυφή. Ευχαριστώ τον κύριο Βρανόπουλο και την διοίκηση για όλα όσα έχουν κάνει για μένα και την ομάδα μας και για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Ανυπομονώ για την νέα σεζόν».