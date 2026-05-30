Ρόγκα: «Για ακόμα μία φορά ο Παναθηναϊκός έδειξε πως είναι οικογένεια»

Τις προηγούμενες ημέρες η Πέννυ Ρόγκα πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία της, με την αρχηγό του Παναθηναϊκού με μήνυμά της στα social να ευχαριστεί όσους την βοήθησαν και να αναφέρει πως για ακόμα μία φορά φάνηκε με το «τριφύλλι» είναι μια μεγάλη οικογένεια.

Αναλυτικά το μήνυμα της Ρόγκα έχει ως εξής: «Θέλω να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε κάποιους ανθρώπους που τις τελευταίες μέρες στάθηκαν δίπλα μου σε μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία μου. Πρώτα απ' όλα, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον πρόεδρο της ομάδας μας κύριο Δημήτρη Βρανόπουλο. Από την πρώτη στιγμή έτρεξε, ενδιαφέρθηκε προσωπικά και έκανε τα πάντα για να μπορέσω να γυρίσω ασφαλής στην Αθήνα. Καθώς επίσης και τους ανθρώπους του Συλλόγου που έτρεξαν από το πρώτο λεπτό και δεν με άφησαν μόνη. Για ακόμα μια φορά η ομάδα μας δεν είναι απλά ένας σύλλογος, αλλά μια αληθινή οικογένεια.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους γιατρούς και όλο το προσωπικό για τη φροντίδα τους. Τους γιατρούς στην Πάρο τον κύριο Σωτήρη Σκούρτη και τους βοηθούς του και όλο το ιατρικό επιτελείο που με ανέλαβε στο νοσοκομείο της Σύρου. Το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ καθώς και τον γιατρό κύριο Χρήστο Κοντοβουνίσιο με τους συνεργάτες του που ήταν καθημερινά δίπλα μου και με την εμπειρία και τον επαγγελματισμό τους, με βοήθησαν να ξεπεράσω αυτή τη δοκιμασία και να είμαι πάλι καλά.

Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη!

@panathinaikos_1908».