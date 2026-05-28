Ο κόσμος του Πανιωνίου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του συλλόγου κι έδωσε δυναμικό «παρών» στο «Ανδρέας Βαρίκας», στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την επόμενη μέρα της ομάδας.

Στην εκδήλωση αυτή βραβεύτηκαν όλοι οι χορηγοί, οι οποίοι βοήθησαν τα τμήματα βόλεϊ του Ιστορικού να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει στο ξεκίνημα της χρονιάς, ενώ παρουσιάστηκε απόσπασμα και από το ντοκιμαντέρ για την χρονιά που πέρασε στον Ιστορικό.

Στο αγωνιστικό σκέλος έγιναν τα «αποκαλυπτήρια» των νέων εμφανίσεων, αλλά και τα ρόστερ των δύο τμημάτων, τα οποία όπως δήλωσε ο Στάθης Νικολούζος, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Ο πρόεδρος των τμημάτων βόλεϊ του Πανιωνίου δήλωσε: «Σας ευχαριστώ πολύ που μας τιμήσατε. Ήταν λίγο περίεργη η φετινή χρονιά. Είχαμε βάλει ψηλά τον πήχη και πιστεύουμε ότι τα καταφέραμε αφού πρώτη φορά φέραμε δύο Κύπελλα στο βόλεϊ γυναικών. Μας άφησε μία πικρή γεύση το πρωτάθλημα. Θα ενισχυθούμε περισσότερο και θα διεκδικήσουμε και τους 4 τίτλους. Εμείς το πιστεύουμε γιατί ξέρουμε τη ψυχή έχουμε. Στο γυναικείο ρόστερ θα προστεθεί άλλη μία αθλήτρια πολύ υψηλού βεληνεκούς και στους άνδρες τουλάχιστον δύο. Στους άνδρες θα υπάρξει και ένας Έλληνας και ένας Γιαπωνέζος και στις γυναίκες μια Ολλανδή. Να ευχαριστήσω τον κόσμο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κάνουμε περήφανους. Μία παράκληση τα συνθήματα να είναι περισσότερο ενθαρρυντικά για εμάς και λιγότερο υβριστικά για τους αντιπάλους. Μπορούμε γιατί είμαστε Πανιώνιος. Να φέρουμε τον κόσμο της Νέας Σμύρνης. Σας πιστεύω πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα είστε η έκπληξη του πρωταθλήματος φέτος».

Εκτός των χορηγών ακολούθησαν κι άλλες σημαντικές τιμητικές βραβεύσεις. Αρχικά βραβεύθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος δήλωσε: «Έδωσα και τα δύο Κύπελλα των γυναικών εγώ. Θα μπορούσαμε και άλλο ένα αλλά ίσως είχαμε κουραστεί. Εκτός από πρωταθλητές, θα είμαστε πρωταθλητές και στην ομορφιά. Να ευχηθώ να πηγαίνουμε όλο και ψηλότερα. Όπως λένε ο Θεός ο αιώνιος είναι Πανιώνιος. Είναι πολύ βαριά η φανέλα. Είναι η πιο ιστορική ομάδα».

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε και η βράβευση του δημάρχου της Νέας Σμύρνης, Γιώργου Κουτελάκη, ο οποίος με τη σειρά του ανέφερε: «Στόχος μας είναι το μεγάλο Κλειστό της Αρτάκης. Είναι ένα έργο πάνω στο έργο. Τον μήνα Ιούνιο θα υπογράψουμε τη νέα προγραμματική σύμβαση για να μπορέσουμε αμέσως μετά να δημοπρατήσουμε το έργο. Να έχουμε το Κλειστό για να φιλοξενήσει τις μεγάλες ομάδες του βόλεϊ και του μπάσκετ του Πανιωνίου».

Photo credits: Eurokinissi