Την ευκαιρία να δούμε δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης θα έχουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο λόγος για την κάτοχο του Champions League, Βάκιφμπανκ και την κάτοχο του CEV Cup Γαλατάσαραϊ. Οι δύο αυτές πραγματικά σπουδαίες ομάδες, θα αγωνιστούν στο τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» που θα διοργανώσει από τις 29 Σεπτεμβρίου ως την 1η Οκτωβρίου ο Πανιώνιος.

Μαζί τις τα δύο αυτά μεγαθήρια από την Τουρκία θα είναι και ο Ολυμπιακός σε ένα τουρνουά που όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί στην χώρα μας. Το να έρθουν δηλαδή να παίξουν οι νυν κάτοχοι των δύο σημαντικότερων Ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Είναι δεδομένο πως το «Κωνσταντίνος Καρέλιας» θα συγκεντρώσει επάνω του πολλά βλέμματα φίλων του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, καθώς στο «Ανδρέας Βαρίκας» θα βρεθούν παίκτριες παγκόσμιας φήμης όπως η Μπόσκοβιτς, η Μάρκοβα, η Καζότ, η Ακίμοβα, η Σίλα και πολλές ακόμα.

Ουσιαστικά θα μιλάμε σαν ένα άτυπο Super Cup, καθώς όπως αναφέραμε η Βάκιφμπανκ κατέκτησε το Champions League και η Γαλατάσαραϊ το CEV Cup. Μαζί τους ο Πανιώνιος και ο Ολυμπιακός θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μεγαθήρια και φυσικά ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης είναι δεδομένο πως θα απολαύσει θέαμα υψηλού επιπέδου, με το τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» είναι το μεγαλύτερο που θα έχει διεξαχθεί στην χώρα μας.