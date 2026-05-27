Σε μία σπουδαία προσθήκη εν όψει της επόμενης σεζόν προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενέταξε στο δυναμικό του την Γκάια Τραμπάλι. Η ίδια την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιζε για την ιταλική Σκαντίτσι, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Περούτζια και Bracco Pro Patria.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Γκάια Τραμπάλι. Η Ιταλίδα ακραία (5/2/1997, 1,87μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Στην επαγγελματική της καριέρα, η Γκάια Τραμπάλι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Ιταλίας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το ιταλικό πρωτάθλημα, με «θητεία» σε Σκαντίτσι (2025-26) και Περούτζια (2020-25).

Η δήλωση της Γκάια Τραμπάλι:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για την πρώτη μου επαγγελματική σεζόν στο εξωτερικό και χαίρομαι ιδιαίτερα, που αυτό θα γίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πάντα ήθελα να επισκεφθώ. Για τους ανθρώπους της, έχω ακούσει μόνο τα καλύτερα! Πιστεύω, ότι στον Ολυμπιακό μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Ελπίζω να ζήσω μια υπέροχη εμπειρία στην ομάδα και φυσικά, να φτάσουμε μέχρι το τέλος σε κάθε διοργάνωση. Γνωρίζω, ότι ο Ολυμπιακός έχει τεράστια κουλτούρα στο βόλεϊ και γενικότερα, στον αθλητισμό. Περιμένω να αγωνίζομαι μπροστά σε παθιασμένους φιλάθλους. Προς τους φιλάθλους μας, ανυπομονώ να σας γνωρίσω από κοντά. Τα λέμε σύντομα στο γήπεδο».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Σκαντίτσι (Ιταλία)

2020-25 Περούτζια (Ιταλία)

2016-17 St. John's University (ΗΠΑ)

2015-16 Bracco Pro Patria (Ιταλία)»