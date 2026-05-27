Ο ενθουσιασμός συνεχίζεται ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών τον Σεπτέμβριο. Η αίσθηση της προσμονής ενισχύεται περαιτέρω με την εισαγωγή ενός ρολογιού αντίστροφης μέτρησης Tissot στον σιδηροδρομικό σταθμό Berlin Ostbahnhof. Απομένουν 100 ημέρες για την έναρξη του σπουδαίου τουρνουά.

Το ρολόι αντίστροφης μέτρησης θα είναι ορατό σε πάνω από 100.000 επιβάτες καθημερινά μέχρι την έναρξη του τουρνουά στις 4 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα αποκαλυφθηκε τοTissot Seastar FIBA ​​Women's Basketball World Cup 2026 Special Edition, ένα ρολόι αφιερωμένο σε μια παγκόσμια διοργάνωση γυναικείου μπάσκετ, που τιμά τόσο το κύρος του τουρνουά όσο και τη διαρκή άνοδο του αθλήματος σε επίπεδο γυναικών.

Τέλος, εκπροσωπώντας την περίφημη αστική κουλτούρα του Βερολίνου, η καλλιτέχνιδα «Akte One» που εδρεύει στην πόλη, ολοκλήρωσε το γκράφιτι που δημιουργούσε ακριβώς τη στιγμή της εγκατάστασης του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης που σηματοδοτούν τη συμβολική μετάβαση από το 100 στο 99.

Η δύο φορές πρωταθλήτρια του Ευρωμπάσκετ γυναικών της FIBA ​, MVP της TISSOT στη διοργάνωση του 2021 και Ολυμπιονίκης, Σόνια Βάσιτς, σχολίασε: «Το ορόσημο των 100 ημερών είναι πάντα σημαντικό για κάθε διοργάνωση. Φέτος είναι ακόμα πιο συναρπαστικό, επειδή θα δούμε ένα διευρυμένο σύστημα διεξαγωγής 16 ομάδων για την έκδοση του 2026, κάτι που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο το γυναικείο μπάσκετ συνεχίζει να αυξάνεται σε δημοτικότητα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tissot, Σιλβέν Ντόλα, δήλωσε: «Νιώθουμε περηφάνεια που είμαστε Παγκόσμιος Συνεργάτης της FIBA ​​και που παρέχουμε την επίσημη εφαρμογή χρονομέτρησης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών της FIBA ​​2026, τοποθετώντας την Tissot στην καρδιά της διοργάνωσης. Όλοι ανυπομονούν να δουν τις καλύτερες παίκτριες να συγκεντρώνονται στο Βερολίνο και είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στον ενθουσιασμό του αγώνα με την εγκατάσταση αυτού του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης. Το γυναικείο μπάσκετ βιώνει μια ισχυρή παγκόσμια άνοδο και το να είμαστε μέρος αυτού του ταξιδιού ως μάρκα είναι κάτι που εκτιμούμε βαθιά.»

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών της FIBA ​​2026 θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 4 και 13 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, πατήστε εδώ.