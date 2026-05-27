Ο Παναθηναϊκός και η Σελέν Ερντέμ θα συνεχίζουν να πορεύονται μαζί έως και το τέλος της επόμενης σεζόν (2026-27).

Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι και το 2027 σχεδίαζοντας το πλάνο της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η Ερντέμ δήλωσε για τη συνέχεια: «Είμαι στο σπίτι μου και θα είμαι πάντα περήφανη που εκπροσωπώ αυτόν τον σπουδαίο Σύλλογο και φοράω αυτά τα χρώματα.

Από τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο μέχρι τους παίκτες και τους απίστευτους οπαδούς μας, είμαστε ενωμένοι και ενωμένες με έναν στόχο: να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στη νέα σεζόν. Ανυπομονώ να παλέψουμε μαζί για νέες νίκες.

Με το ίδιο πάθος, την ίδια πίστη πάντα μπροστά, πάντα με στόχο την κορυφή».