Έφη Σφυρή στο GWomen: «Στο Porto Carras Athlos θα αναδείξουμε το beach volley»

Η Έφη Σφυρή μιλά στο GWomen για το νέο μεγάλο αθλητικό γεγονός που έρχεται να δώσει άλλη ενέργεια στο καλοκαίρι του 2026. Το Porto Carras Athlos 2026 κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη Χαλκιδική στις 29 Μάϊου με 1 Ιουνίου και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, το wellness και τις εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα.

Σε μια συζήτηση γύρω από τον αθλητισμό, την ευεξία αλλά και τη νέα τάση του sports tourism στην Ελλάδα, η Έφη Σφυρή τονίζει στο GWomen τη σημασία τέτοιων διοργανώσεων, για το πώς ο κόσμος σήμερα αναζητά εμπειρίες που συνδυάζουν άθληση και διακοπές, αλλά και για το πώς η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε κορυφαίο προορισμό για διεθνή events.

Από beach volley και tennis tournaments μέχρι yoga sessions στο ηλιοβασίλεμα, running experiences μέσα στη φύση και fitness activities, το Porto Carras Grand Resort μετατρέπεται ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τον αθλητισμό, την ευεξία και τον ενεργό τρόπο ζωής.

Πώς θυμάστε τη συμμετοχή σας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ και της Αθήνας και ποια στιγμή έχει μείνει πιο έντονα στη μνήμη σας;

«Η συμμετοχή μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 και της Αθήνας το 2004 ήταν μοναδικές εμπειρίες που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μου για πάντα. Στο Σίδνεϊ, η συμμετοχή μας ήταν τόσο μεγάλο γεγονός καθώς ποτέ το ελληνικό βόλεϊ ως τότε δεν είχε προκριθεί σε Ολυμπιακούς αγώνες, τόσο στο παραδοσιακό βόλεϊ όσο και στην άμμο. Στην Αθήνα, το να αγωνίζομαι μπροστά στο ελληνικό κοινό, στον τόπο μου, ήταν απίστευτα συγκινητικό».

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο beach volley το 2001 ήταν ιστορική για την Ελλάδα. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το «κλειδί» αυτής της επιτυχίας;

«Το «κλειδί» της επιτυχίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2001 ήταν η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση της ομάδας μας. Είχαμε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τη Βάσω».

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζατε ως γυναίκα αθλήτρια στην Ελλάδα την εποχή που ξεκινούσε να αναπτύσσεται το beach volley;

«Ως γυναίκα αθλήτρια, οι δυσκολίες που αντιμετώπισα περιλάμβαναν την έλλειψη εξειδικευμένων υποδομών για το beach volley γι’ αυτό και η ομάδα μας για πολύ καιρό είχε ως βάση της τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ».

Πώς έχει αλλάξει το άθλημα του beach volley από τότε που αγωνιζόσασταν μέχρι σήμερα;

«Το beach volley έχει εξελιχθεί πολύ από την εποχή που αγωνιζόμουν. Οι προπονητικές μέθοδοι έχουν γίνει πιο επιστημονικές, οι υποδομές έχουν βελτιωθεί και η δημοτικότητά του αθλήματος έχει αυξηθεί. Επίσης, έχει γίνει πιο επαγγελματικό και υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη για τις αθλήτριες».

Τι συμβουλή θα δίνατε σε νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν επαγγελματικά τον αθλητισμό και ειδικά το beach volley;

«Η πιο σημαντική συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι να ακολουθήσουν το πάθος τους με αφοσίωση και επιμονή. Να μην φοβούνται τις δυσκολίες και να δουλεύουν σκληρά για να εξελιχθούν. Ο πρωταθλητισμός είναι απαιτητικός και επίμονος αλλά οι χαρές είναι ανεκτίμητες».

Το άθλημα αυτό πέρασε μια μεγάλη κρίση, βλέπετε σιγά σιγά να αρχίζει και πάλι να βρίσκει τον δρόμο του;

«Βλέπω σημάδια ανάκαμψης στο beach volley. Υπάρχει μεγαλύτερος ενθουσιασμός και αυξανόμενο ενδιαφέρον, τόσο από τους αθλητές όσο και από το κοινό. Σταδιακά, πιστεύω ότι το άθλημα θα βρει ξανά τον δρόμο του και θα επιστρέψει στη θέση που του αξίζει».

Το Beach Volley ειδικά στις γυναίκες έβγαλε σπουδαίες αθλήτριες, εσείς, η Καραντάσιου, η Αρβανίτη, η Τσαρτσιάνη. Πόσο κοντά ή και μακριά είμαστε στο να δούμε και πάλι στην χώρα μας παίκτριες τέτοιου επιπέδου;

«Επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε αθλήτριες που ασχολούνται επαγγελματικά και αποκλειστικά με το beach volley, θα έλεγα ότι θα δούμε αποτελέσματα όταν ασχοληθούν νέες ταλαντούχες αθλήτριες που δείχνουν πολύ υποσχόμενες επιδόσεις και έχουν το απαραίτητο πάθος. Δύσκολος συνδυασμός αλλά το πιστεύω».

Έχετε παίξει με μεγάλη επιτυχία και σε σάλα και σε άμμο, Τι σας τραβούσε στο ένα και τι στο άλλο;

«Και οι δύο μορφές του βόλεϊ έχουν τη δική τους γοητεία. Στη σάλα, η στρατηγική και η ομαδική συνεργασία είναι πιο έντονες, ενώ το beach volley ταίριαξε με το ελεύθερο πνεύμα μου, την πρωτοβουλία και την αίσθηση της ελευθερίας που μου έδινε».

Μιλήστε μας λίγο για το Porto Carras Athlos, τι σημαίνει για εσάς μια ενέργεια σαν αυτή;

«Το Porto Carras Athlos είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που προάγει τον αθλητισμό και την ευεξία. Για μένα, σημαίνει τη δυνατότητα να μοιραστώ την αγάπη μου για τον αθλητισμό με τη νέα γενιά και να εμπνεύσω αυριανούς αθλητές. Είναι μια ευκαιρία να

δείξουμε πώς ο αθλητισμός μπορεί να ενώνει ανθρώπους».

Τι ακριβώς περιλαμβάνει το Porto Carras Athlos σε σχέση με το beach volley;

«Στο Porto Carras Athlos περιλαμβάνονται προπονητικά camp, τουρνουά και λειτουργεί σας ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για αθλητές, προπονητές, αλλά και για το κοινό. Στόχος είναι να αναδείξουμε το beach volley, να προάγουμε τη συνεργασία και να προτρέψουμε τους συμμετέχοντες να πετάξουν στην άκρη τα παπούτσια τους και να χαρούν το παιχνίδι».