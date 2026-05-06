Η βραδιά της Μπόσκοβιτς, μετά από 10 χρόνια ήρθε κατέκτησε το Champions League

Στον τελικό του CEV Champions League Volley 2026 Final Four στην Κωνσταντινουπολη η Βάκιφμπανκ σήκωσε το 7o τρόπαιο στην ιστορία της απέναντι στην Εξατσίμπασι (3-1) και η Μπόσκοβιτς, ούσα μια από τις καλύτερες διαγώνιες στον κόσμο έβαλε την υπογραφή της με τον πιο γνώριμο τρόπο, 33 πόντοι, 31 καθαρές επιθέσεις, σε ένα ματς που μύριζε… παλιές της ιστορίες.

Γιατί για χρόνια, αυτό το γήπεδο, αυτή η διοργάνωση και αυτοί οι τελικοί της άφηναν πάντα κάτι μισό. Και όταν τη ρώτησαν τι σημαίνει για εκείνη αυτή η κατάκτηση μετά από τόσα χρόνια στην κορυφή απάντησε ένα... επιτέλους. Για πάνω από μια δεκαετία ήταν το σημείο αναφοράς της Ετζατζίμπασι. Πρώτη σκόρερ κάθε χρονιά, η παίκτρια που κουβαλούσε την ομάδα στις κρίσιμες φάσεις, αυτή που έφτανε μέχρι την πηγή αλλά δεν έπινε νερό. Ακόμα και σε τελικό απέναντι στη Βάκιφμπανκ το 2023.



«Ήμουν υπομονετική. Επιτέλους έκανα αυτό που ήθελα εδώ και πολύ καιρό», είπε μετά το τέλος της αναμέτρησης που αναδείχθηκε και MVP του Final Four.



Η φετινή πορεία της Βάκιφμπανκ δεν ήταν περίπατος. Τρία ματς γύρισαν από 0-2 σετ. Απέκλεισαν πρωταθλήτριες κόσμου και Ευρώπης. Τίποτα δεν ήρθε εύκολα.



«Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πώς κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Αυτή είναι η δύναμη της ομάδας μας. Δεν τα παρατάμε ποτέ και πιστεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Νιώθω ανακούφιση».

