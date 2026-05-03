Μαγική Βάκιφμπανκ με την ομάδα του Γκουιντέτι να κερδίζει με 3-1 την Εξατσίμπασι και να κατακτά και το Champions League μετά το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Super Cup Τουρκίας.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε μια μαγική χρονιά η Βάκιφμπανκ. Η ομάδα του Τζιοβάνι Γκουιντέτι μετά το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Super Cup που πήρε στην Τουρκία, κατέκτησε και την Ευρώπη κάνοντας δικό της και το Champions League. Στον τούρκικο «εμφύλιο» η Βάκιφμπανκ επικράτησε με 3-1 (25-20, 25-21, 21-25, 25-18) της Εξατσίμπασι και σήκωσε ακόμα μία κούπα.

Για την ακρίβεια την 7η στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και δικαίως θεωρείται μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη ομάδα της τελευταίας εικοσαετίας. Οι νικήτριες με εξαίρεση το τρίτο σετ που έχασαν ενώ είχαν πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα, δεν δυσκολεύτηκαν στο να φτάσουν στη νίκη και την κατάκτηση του Champions League.

Φοβερές και πάλι για την Βάκιφμπανκ οι Μπόσκοβιτς και Μάρκοβιτς που είχαν 33 και 26 πόντους αντίστοιχα, ενώ η Γκιουνές είχε 10. Για τις ηττημένες η Καρακούρτ είχε 20, με την Τζακ-ΚΙσάλ να έχει 14 και την Στίσιακ 13.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (25-20, 25-21, 21-25, 25-18)

ΒΑΚΙΦΜΠΑΝΚ (Γκουιντέτι): Οζμπάι 2 (0/3 επ., 2 μπλοκ), Ογκμπόγκου 4 (2/7 επ., 2 μπλοκ), Τσεμπετσίογλου 6 (3/9 επ., 3 μπλοκ), Γκιουνές 10 (5/11 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Μπόσκοβιτς 33 (31/48 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Μάρκοβα 26 (23/41 επ., 3 μπλοκ, 56% υπ. – 31% άριστες) / Αϊκάτς (λ., 39% υπ. – 28% άριστες), Καζότ 1 (1/4 επ., 60% υπ. – 20% άριστες), Ατσάρ

ΕΞΑΤΣΙΜΠΑΤΣΙ (Μπρέγκολι): Στίσιακ 13 (12/30 επ., 1 μπλοκ), Τζακ-Κισάλ 14 (8/16 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Ερκέκ 6 (5/14 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 17% άριστες), Σαχίν, Ρέτκε 3 (2/5 επ., 1 άσος), Καρακούρτ 20 (19/44 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 18% άριστες) / Σεμπνέμ (λ., 68% υπ. – 45% άριστες), Οζντεμίρ 2 (1/1 επ., 1 άσος), Ντίκεν, Σμρεκ 3 (3/4 επ.), Μάλιο 3 (2/4 επ., 1 άσος), Πλάμερ 6 (5/11 επ., 1 μπλοκ, 17% υπ. – 0% άριστες)

Η Κονελιάνο στην 3η θέση

Η Κονελιάνο, κάτοχος των δύο προηγούμενων Champions League ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου κερδίζοντας την Σκαντίτσι στον μικρό τελικό με 3-0 (25-16, 26-24, 27-25).

Τα σετ: 3-0 (25-16, 26-24, 27-25)

Κονελιάνο (Σανταρέλι): Γκάμπι 17 (14/26 επ. 1 μπλοκ, 2 άσσους, 44% υπ. – 25% άριστες), Ζου 18 (13/24 επ. 4 μπλοκ, 1 άσσος, 21% υπ. 7% άριστες), Λούμπιαν 4 (2/3 επ. 2 άσσους), Χάακ 19 (17/32 επ. 1 μπλοκ, 1 άσσος), Βόλος 1 (1 μπλοκ), Φαρ 7 (4/7 επ. 1 μπλοκ, 2 άσσους), Ντε Τζέναρο (λ, 67% υπ. 22% άριστες), Σκονιαμίλο (λ, 40% υπ.), Εβέρτ, Αντιγκέ.

Σκαντίτσι (Γκασπάρι): Σκίνερ 1 (1/7 επ. 33% υπ. 13% άριστες), Μποσέτι, Ογκνιένοβιτς 3 (1/2 επ. 2 μπλοκ), Νουακαλόρ 7 (4/8 επ. 2 μπλοκ, 1 άσσος, 100% υπ. 100% άριστες), Αντρόποβα 22 (20/39 επ. 1 μπλοκ, 1 άσσος), Βέιτζελ 3 (2/7 επ. 1 άσσος, 50% υπ. 50% άριστες), Καστίγιο (λ, 70% υπ. 0% άριστες), Ρούντινς 11, Φράνκλιν 3, Γκριατσιάνι.