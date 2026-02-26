Ατανασίεβιτς στο GWomen: «Δεν υπάρχoυν αλλού τέτοιοι φίλαθλοι, λυπάμαι περισσότερο για εκείνους!»

Ο Πανιώνιος αποκλείστηκε από τον μεγάλο τελικό του CEV Challenge Cup, με την Ελίτσα Βασίλεβα – Ατανασίεβιτς να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη μετά το αποτέλεσμα. Η έμπειρη ακραία τόνισε την ανάγκη της ομάδας να δουλέψει περισσότερο για να παρουσιάζεται πιο συγκροτημένη και να παίξει ως σύνολο, αντί να βασίζεται στις ατομικές επιδόσεις των παικτριών.

Η Ατανασίεβιτς στάθηκε ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα του γηπέδου και τη στήριξη των φιλάθλων, που δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να ενθαρρύνουν την ομάδα, ακόμη και όταν το ματς είχε κριθεί. «Είναι φανταστικοί, δεν πιστεύω πως υπάρχει άλλη ομάδα με τέτοιους οπαδούς. Λυπάμαι ακόμα περισσότερο για εκείνους», ανέφερε.

Μετά το τέλος του αγώνα, η ίδια δήλωσε στο GWomen:

«Σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε πολύ, γιατί δεν καταφέραμε να παλέψουμε όπως θα θέλαμε. Προσπαθήσαμε να ανταγωνιστούμε, αλλά στα περισσότερα στοιχεία του παιχνιδιού δεν μπορέσαμε να σταθούμε απέναντί τους. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και αυτό είναι που θα μας βοηθήσει».

Σχολιάζοντας τη διαφορά στα σετ, από το δεύτερο μέχρι το τέταρτο, υπογράμμισε:

«Μια μεγάλη διαφορά ήταν το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αρκετές αλλαγές, ενώ κι εμείς προχωρήσαμε σε κάποιες προσαρμογές στα τελευταία τρία σετ. Νομίζω πως αυτό είναι κάτι που πρέπει να μελετήσουμε για το επόμενο παιχνίδι».

Για το τι χρειάζεται η ομάδα ώστε να κάνει το επόμενο βήμα και να διεκδικήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, τόνισε:

«Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να παίξουμε σε ένα διαφορετικό σύστημα που θα μας επιτρέψει να λειτουργούμε περισσότερο ως ομάδα. Όχι να κερδίζουμε μόνο όταν μεμονωμένα κάποιες παίκτριες παίζουν καλά, αλλά όταν παίζουμε καλά όλες μαζί. Αυτό κάνει τη διαφορά, πρέπει να ακολουθήσουμε ένα σύστημα και να πιστέψουμε σε αυτό».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους φιλάθλους:

«Είναι πολύ δύσκολο να χάνεις στην έδρα σου, αλλά το να χάνεις μπροστά σε τόσο πιστούς φιλάθλους το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Είναι καταπληκτικοί, δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να μας στηρίζουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα με τέτοιους φιλάθλους και λυπάμαι ακόμα περισσότερο για εκείνους».