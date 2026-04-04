Χάος στο Τσέλσι - Άρσεναλ: Το μαλλιοτράβηγμα που άναψε φωτιές στους πάγκους

Χαμός επικράτησε στην τελευταία αναμέτρηση των Gunners κόντρα στην Τσέλσι με την προπονήτρια της Άρσεναλ, Ρενέ Σλέγκερς, να δηλώνει ότι είχε ιδιωτική συζήτηση με την Κέιτι Μακέιμπ μετά την αντιπαράθεση της με την εξτρέμ των Μπλε, Άλισσα Τόμσον.

Να θυμίσουμε πως το περιστατικό, που συνέβη κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα των προημιτελικών του Women's Champions League είδε την διεθνή παίκτρια της Ιρλανδίας να γλιτώνει την τιμωρία στο τσακ και το video που δείχνει να την τραβάει από τα μαλλιά να κάνει το γύρο του διαδικτύου.

No card was shown to Katie McCabe after she stopped Alyssa Thompson’s run with a hair pull 👀 pic.twitter.com/7JKeHVfXt4 — ESPN UK (@ESPNUK) April 1, 2026



Θέλοντας να κατευνάσει τα πνεύματα η Σλέγκερς σχολίασε τη φάση μεταξύ των Μακέιμπ και Τόμσον. Το περιστατικό, στο οποίο η ιρλανδή αμυντικός τράβηξε τα μαλλιά της νεαρής αμερικανίδας εξτρέμ, προκάλεσε την οργή της προπονήτριας της Τσέλσι, Σόνια Μπομπαστόρ, η οποία έβγαλε το κινητό της κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα για να δείξει αυτό που θεωρούσε ως μια χαμένη ευκαιρία για κόκκινη κάρτα.

Έπειτα από αυτό το χάος που επικράτησε στη συνέντευξη Τύπου η Σλέγκερς επιβεβαίωσε ότι είχεσυζητήσεις με την αμυντικό της για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση: «Ναι, το είδα, μίλησα και με την Κέιτι σήμερα, είναι μετανιωμένη για την κατάσταση και είναι ατυχές που συνέβη».

Η Σλέγκερς με τη σειρά της εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι το περιστατικό επισκίασε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική παράσταση: «Νομίζω ότι απέσπασε αρκετή προσοχή από τον αγώνα, γιατί αν κοιτάξει κανείς τον αγώνα, την ποιότητα του ποδοσφαίρου και όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες στο γήπεδο σε αυτούς τους δύο αγώνες, ήταν, κατά τη γνώμη μου, ένα εξαιρετικό δείγμα ποδοσφαίρου γυναικών».

.