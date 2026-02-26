Κωνσταντινίδου στο GWomen: «Τα κορίτσια του Πανιωνίου μας ευχήθηκαν να το πάρουμε»

Ο Παναθηναϊκός σφράγισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του CEV Volleyball Challenge Cup γυναικών, επικρατώντας του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη με 2-3 και γράφοντας ιστορία με την τρίτη του πρόκριση σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτή η πρόκριση έρχεται να προστεθεί στις ένδοξες στιγμές του συλλόγου, όπως το 2000 στο Κύπελλο Κυπελλούχων και το 2009 στο Challenge Cup.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η πασαδόρος του «τριφυλλιού», Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, μιλώντας στο GWomen δήλωσε: «Τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ θετικά. Γενικά όλες οι προπονήσεις, οι ώρες, όλες οι θυσίες που έχουμε κάνει... Και επειδή έχουμε χάσει και έναν στόχο που ήταν το Κύπελλο, για εμάς είναι μια νίκη παραπάνω αυτή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και ελπίζω να πάμε και να κερδίσουμε και εκεί.

Αλλά όπως και να έχει, ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι τεράστια υπόθεση και το ότι ανταγωνιστήκαμε μια ελληνική ομάδα σε δύο εξαιρετικούς αγώνες. Ήταν πάρα πολύ όμορφο που στο τέλος του ματς τα κορίτσια μας ευχήθηκαν να το πάρουμε».

Η διεθνής παίκτρια στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επιτυχίας για τον ελληνικό αθλητισμό, σημειώνοντας: «Νομίζω ότι είναι μεγάλη νίκη για το βόλεϊ γυναικών της Ελλάδας γενικότερα. Και για τον Ολυμπιακό που παίρνει μέρος σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά και για εμάς, που δύο ελληνικές ομάδες φτάσαμε μέχρι τόσο ψηλά», ενώ στο τέλος επεσήμανε πως οι πανηγυρισμοί θα κρατήσουν λίγο: «Κοίταξε επειδή έχουμε και συνέχεια, θα χαρούμε σήμερα και αύριο και μετά θα επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα που τώρα είναι στο τελείωμα. Και πάμε αγώνα με τον αγώνα».

Δείτε τις δηλώσεις της Λαμπρινής Κωνσταντινίδου στο GWomen