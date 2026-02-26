Αντωνακάκη στο GWomen: «θα τα δώσουμε όλα στον τελικό, το υπογράφω!»

Οι «πράσινες» είχαν επικρατήσει με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών και στη ρεβάνς μέσα στο κατάμεστο «Ανδρέας Βαρίκας» της Νέας Σμύρνης, πήραν τα δύο σετ που χρειάζονταν, «καθαρίζοντας» την πρόκριση από νωρίς, στον τελικό του CEV Volleyball Challenge Cup γυναικών. Τρίτος τελικός ευρώπης, δεύτερος σε Challenge Cup.

Το γήπεδο «έβραζε» από τους φίλους του Πανιωνίου, όμως αυτό δεν φάνηκε να επηρεάζει τον Παναθηναϊκό, που παρουσιάστηκε επιβλητικός. Με εξαιρετικό σερβίς και αποτελεσματικό μπλοκ, οι «πράσινες» έφτασαν σε ένα εμφατικό επιμέρους 3-10 στο δεύτερο σετ, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης.

Μια σειρά ημιτελικών με ανεξίτηλο αποτύπωμα. Δύο ελληνικές ομάδες χάρισαν θέαμα και έντονα συναισθήματα σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο και σε όσους παρακολούθησαν από μακριά, εμπνέοντας τους επόμενους και ανεβάζοντας κι άλλο το επίπεδο του βόλεϊ γυναικών στην Ελλάδα. Μια σειρά αγώνων που αφήνει την υπόσχεση πως η συνέχεια θα είναι γεμάτη από παιχνίδια αντίστοιχης έντασης και ποιότητας, βάζοντας το ελληνικό βόλεϊ γυναικών στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής και δίνοντας το δικό του στίγμα στη διοργάνωση.

Η Γιωργίνα Αντωνακάκη, το λίμπερο του Παναθηναϊκού, μίλησε στο GWomen αμέσως μετά την πρόκριση:

«Είμαστε ομάδα! Αυτό πιστεύω ότι μας κάνει ένα “κλικ” καλύτερες από την αντίπαλό μας»

Μεγάλος τελικός ευρωπαϊκού κυπέλλου βόλεϊ, Challenge Cup, πρώτη φορά για σένα, δεύτερη για τις γυναίκες του Παναθηναϊκού, πώς νιώθεις;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν το πιστεύω. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα, με αυτές τις συμπαίκτριες, αυτόν τον προπονητή και αυτό το staff. Ειλικρινά, μόνο που το σκέφτομαι θέλω να δακρύσω αυτή τη στιγμή!»

Το δεύτερο σετ ήρθε σχετικά αβίαστα για εσάς, σας βγήκε το σερβίς, ήσασταν πολύ καλές στο μπλοκ και ήρθε ένα αποτέλεσμα ίσως πιο εύκολα απ’ ό,τι αναμενόταν, το περιμένατε;

«Δεν το περιμέναμε έτσι, ξέραμε βέβαια ότι έχουμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για αυτό το παιχνίδι και ήμασταν σίγουρες για τον εαυτό μας. Νομίζω έτσι ήρθε και το αποτέλεσμα, αλλά να έρθει τόσο εύκολα; Όχι, δεν το περιμέναμε».

Πριν τη σειρά των ημιτελικών, φανταζόσασταν δύο “καυτά” παιχνίδια, ειδικά το δεύτερο εκτός έδρας, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Πώς διαχειριστήκατε αυτή την ενέργεια που ήταν εναντίον σας και την κάνατε πλεονέκτημά σας;«Νομίζω μπήκαμε πολύ δυνατά από την αρχή και ήμασταν πολύ συγκεντρωμένες μέσα στο παιχνίδι. Εγώ προσωπικά κάποιες φορές σκέφτομαι ότι είναι δικό μας το κοινό, οπότε δεν με επηρεάζει τόσο!»

Τι ξεχωριστό πιστεύεις ότι έχει αυτή η ομάδα και κατάφερε να φτάσει στον τελικό;

«Είμαστε ομάδα! Αυτό πιστεύω ότι μας κάνει ένα “κλικ” καλύτερες από την αντίπαλό μας και νομίζω ότι για αυτό φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει».

Για τη συνέχεια; Ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις ενόψει τελικού;

«Θέλουμε να τα δώσουμε όλα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε το υπογράφω, για να μπορέσουμε να το κατακτήσουμε κιόλας! Ραντεβού στο Μετς για τον μεγάλο τελικό!»