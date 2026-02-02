Παίκτης βόλεϊ υποκλίθηκε σε γυναίκα ζητώντας της συγγνώμη που την χτύπησε με μπάλα (vid)
Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο με τον Γιούτζι Νισίντα να ζητάει με έναν ξεχωριστό τρόπο συγγνώμη από μία γυναίκα έχοντας γίνει viral. Ο Ιάπωνας διαγώνιος που δικαίως θεωρείται από τους πιο θεαματικούς παίκτες στον κόσμο, σε προσπάθειά του για σερβίς χτύπησε άθελά του φυσικά μια γυναίκα. Αμέσως έτρεξε προς το μέρος της, έκανε αρχικά βουτιά και μετά υποκλίθηκε ζητώντας της συγγνώμη.
Από την πλευρά της και η γυναίκα υποκλίθηκε στον Νισίντα και οι δύο άρχισαν να γελάνε με τον κόσμο να τους αποθεώνει και τους δύο, σε μια ξεχωριστή φάση που δεν έχουμε ξαναδεί.
😅🇯🇵 La peculiar disculpa de un jugador japonés de voleibol tras lanzarle accidentalmente un balón a una mujer en pleno directo: “Los japoneses son gente muy amable”— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 2, 2026
Yuji Nishida, estrella de la SV League japonesa, se lanzó al suelo deslizándose para pedirle perdón pic.twitter.com/ZVde094rFg
