Χατζηευστρατιάδου-Κωνσταντινίδου στο GWomen «Είναι επικίνδυνοι οι αγώνες σε τέτοια γήπεδα»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 απέναντι στον Ηλυσιακό στη 14η αγωνιστική της Volley League, ωστόσο το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερο πλάνο, έπειτα από τις τοποθετήσεις αθλητριών σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα.

Οι παίκτριες των «πρασίνων» έκαναν λόγο για ακατάλληλες συνθήκες, εκφράζοντας προβληματισμό για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας.

Το γήπεδο παρουσίαζε χαμηλές θερμοκρασίες, με ανοιχτά και σπασμένα παράθυρα, ενώ οι αθλήτριες χρειάστηκε να αγωνιστούν φορώντας ισοθερμικά. Παρά τις δυσκολίες, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ωστόσο η κατάσταση ανέδειξε προβληματισμό για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η δήλωση της Χατζηευστρατιάδου στο GWomen

«Το γήπεδο μέσα ήταν πιο κρύο από ό,τι έξω. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για τη θερμοκρασία που θα αντιμετωπίζαμε. Από τύχη οι περισσότερες είχαμε μαζί μας ισοθερμικά», ανέφερε.

Συμπλήρωσε πως, «Υπήρχαν σπασμένα παράθυρα, πόρτες ορθάνοιχτες, ενώ και στις κερκίδες τα παράθυρα ήταν ανοιχτά, με αποτέλεσμα να μπαίνει συνεχώς κρύος αέρας και να μην μπορούμε να ζεσταθούμε ποτέ».

Όπως υπογράμμισε, το ζήτημα αφορά την ασφάλεια των αθλητριών, «Κληθήκαμε να παίξουμε σε ένα άκρως ακατάλληλο γήπεδο, όπου θα μπορούσε να είχε συμβεί τραυματισμός ή κάτι χειρότερο. Δεν είναι εικόνα για το ανώτατο επίπεδο της λίγκας να βρίσκονται οι αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο στον πάγκο με μπουφάν και ζακέτες για να ζεσταθούν».

Κλείνοντας, τόνισε, «Το να επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σε τέτοιες συνθήκες, όχι μόνο στην πρώτη κατηγορία αλλά σε οποιαδήποτε κατηγορία, είναι επικίνδυνο. Το γεγονός ότι κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να διασφαλίσει στοιχειώδεις συνθήκες δείχνει ασέβεια τόσο προς τις αθλήτριες όσο και προς το ίδιο το πρωτάθλημα».

Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου στο Gazzetta Women: «Χαίρομαι που σήμερα είμαι υγιής»

Ανάλογο προβληματισμό εξέφρασε και η αθλήτρια του Παναθηναϊκού, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, μιλώντας επίσης στο Gazzetta Women.

«Το γήπεδο μέσα πρέπει να είχε περίπου 5 βαθμούς. Μηδενική θέρμανση. Δεν μπορούσες να ζεσταθείς με τίποτα. Φορούσαμε ισοθερμικά πάνω και κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια στάθηκε και στη δυσκολία για τις παίκτριες που αγωνίστηκαν ερχόμενες από τον πάγκο, «Μπήκα από τον πάγκο και πραγματικά χαίρομαι που σήμερα είμαι υγιής, γιατί δεν μπόρεσα ποτέ να κρατηθώ ζεστή, πόσο μάλλον να βοηθήσω την ομάδα μου».

Όπως σημείωσε, οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές και την επόμενη ημέρα, «Ξυπνήσαμε με πόνους σε μέση και γόνατα, ενώ από την εισπνοή του παγωμένου αέρα πολλές έχουμε βάρος στο στήθος».

Ένα πρόβλημα που δεν είναι μεμονωμένο

Όπως υπογραμμίζουν οι αθλήτριες, το περιστατικό στα Ιλίσια δεν αποτελεί εξαίρεση. Αντιθέτως, είναι μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος υποδομών που ταλανίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, γυναικών ανδρών και όλων των κατηγοριών και αθλημάτων.

Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο συμβάν σε γυμναστήριο της Θεσσαλονίκης, όπου κομμάτι από την οροφή έπεσε εν ώρα αγώνα, σε έναν χώρο που εξακολουθεί να εγκρίνεται ως «κατάλληλος». Το μήνυμα είναι σαφές, το ελληνικό πρωτάθλημα δεν μπορεί να συνεχίσει να κλείνει τα μάτια σε ζητήματα ασφάλειας, υγείας και στοιχειώδους επαγγελματισμού.