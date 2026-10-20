Σβιτολίνα: «Ο Μονφίς αποσύρθηκε από το τένις εξαιτίας του χωρισμού μας»

Μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Ελίνας ΣΒιτολίνα και του Γκαέλ Μονφίς για τον χωρισμό τους, η Ουκρανή τενίστρια αποκάλυψε πως η απόφασή τους αυτή οδήγησε και στο να αποσυρθεί ο Μονφίς από την ενεργό δράση.

Η Σβιτολίνα θέλησε να ξεκαθαρίσει σε νέα ανάρτησή της, όσα θέματα παρερμηνεύτηκαν από την πρώτη της δημοσίευση σχετικά με τον χωρισμό. Συγκεκριμένα, εξήγεισαι ότι η απόφαση να πάρει διαφορετικούς δρόμους με τον Μονφίς ήρθε από ποικίλους παράγοντες και όχι αποκλειστικά από την ψυχολογική της κατάσταση εξαιτίας του πολέμου στη πατρίδα της.

Αναλυτικότερα, η Σβιτολίνα διευκρίνισε ότι:

«Στην προηγούμενη ανάρτησή μου μοιράστηκα μόνο έναν από τους λόγους που επηρέασαν την απόφασή μου και με έκαναν να αναλογιστώ τη ζωή και το μέλλον μου. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα και ποτέ δεν ήταν μόνο ένα πράγμα. Όταν ζεις την πραγματικότητα ενός πολέμου για περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια, βιώνοντας τόσες διαφορετικές καταστάσεις, συναισθήματα και δύσκολες στιγμές, αρχίζεις να βλέπεις τη ζωή διαφορετικά. Αλλάζει η οπτική σου, μεταβάλλονται οι αξίες και οι προτεραιότητές σου και αρχίζεις να καταλαβαίνεις τι πραγματικά θέλεις από τη ζωή.

Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελα να συνεχίσω να ζω μια ζωή στην οποία δεν ήμουν πραγματικά ευτυχισμένη. Και πιστέψτε με, το να πάρω αυτή την απόφαση ήταν κάθε άλλο παρά εύκολο. Αγαπώ και σέβομαι πάρα πολύ τον σύζυγό μου. Πάντα θα τον αγαπώ και θα τον εκτιμώ για τον άνθρωπο που είναι. Γι’ αυτό ήταν τόσο σημαντικό για μένα να είμαι ειλικρινής, τόσο απέναντί του όσο και απέναντι στον εαυτό μου.

Όπως είδατε κάποιοι από εσάς, η καριέρα του Γκαέλ ολοκληρώθηκε απότομα, αφού ο ίδιος αποφάσισε να σταματήσει εξαιτίας της κατάστασής μας. Δυστυχώς, δέχτηκε πολλές κατηγορίες που δεν του άξιζαν και γι’ αυτό εκδώσαμε από κοινού μια ανακοίνωση.

Ελπίζω αυτό να σας βοηθήσει να καταλάβετε λίγο καλύτερα τι προσπαθούσα να πω. Σας παρακαλώ, δείξτε καλοσύνη και κατανόηση. Είναι μια απίστευτα δύσκολη περίοδος και για τους δυο μας αυτή τη στιγμή».