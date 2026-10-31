Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (14:30, LIVE από το Gazzetta) για την 5η αγωνιστική της Allwyn WBL1.

Η ομάδα του Πειραιά προέρχεται από ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, από τον ΠΑΟΚ και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα ενόψει της συνέχειας. Στον αντίποδα το σύνολο της Σελέν Ερντέμ θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 14:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA News.

Αναλυτικά το σημερινό (31/10) πρόγραμμα:

ΔΓ Καμινίων 14.30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (MEGA News)

Δ.Καλτσάς 17.00 Αθηναϊκός Qualco – Κρόνος BC Plasis (EOK YouTube).





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