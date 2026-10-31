H κλήρωση για τη Σάκκαρη στο τελευταίο της τουρνουά για το 2026 στο Χονγκ Κονγκ

Η Μαρία Σάκκαρη ολοκληρώνει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026 στο WTA 250 στο Χονγκ Κονγκ και θέλει να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η 31χρονη Ελληνίδα, Νο.4 στο ταμπλό, θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο παίκτρια από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό, που ξεκινά τη Δευτέρα (2/10). Στη φάση των «16» η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει παίκτρια από την Αυστραλία και συγκεκριμένα τη Μάντισον Ίνγκλις (130) ή τη Μάγια Τζόιντ.

Στα προημιτελικά ανάμεσα στις πιθανές αντιπάλους για τη Σάκκαρη είναι η Τάλια Γκίμπσον από την Αυστραλία (Νο.38), η Ολεκσάντρα Ολινίκοβα από την Ουκρανία (Νο.62) και η Κέιτι Βόλινετς από τις ΗΠΑ (Νο.81) και στα ημιτελικά η Αλεξάντρα Εάλα από τις Φιλιπίνες (Νο.2), που θα αρχίσει με την Αμερικανίδα, Αλίσια Παρκς και η Αλίνα Χαρέεβα από την Αρμενία.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό η Σοράνα Κιρστέα από τη Ρουμανία είναι το Νο.1, ενώ υπάρχουν επίσης η Πάουλα Μπαντόσα, η Λέιλα Φερνάντεζ και η 46χρονη Βένους Γουίλιαμς!

