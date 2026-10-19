Την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή από εδώ και πέρα, έκαναν γνωστή η Ελίνα Σβιτολίνα και ο Γκαέλ Μονφίς μετά από πέντε χρόνια γάμου, με μία συγκινητική ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σβιτολίνα τόνισε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρέασε πολύ την ψυχολογική της κατάσταση τα τελευταία χρόνια με τον Γάλλο τενίστα να στέκεται δίπλα της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, εκείνη όμως έχανε τον εαυτό της. Έτσι το ζευγάρι αποφάσισε από κοινού να χωρίσει χωρίς όμως να παύει να υπάρχει αγάπη μεταξύ τους και ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι προτεραιότητά τους είναι η 4χρονη κόρη τους, Skai.

Αναλυτικά τα συγκινητικά λόγια της Σβιτολίνα:

«Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε ποτέ να μοιραστώ μαζί σας. Όλοι γνωρίζετε πόσα σημαίνει η Ουκρανία για μένα. Αυτό για το οποίο έχω μιλήσει ελάχιστα είναι το τι έχει προκαλέσει ο πόλεμος μέσα μου. Ο Gael τα έβλεπε όλα αυτά. Δεν άφησε ποτέ το χέρι μου. Παλέψαμε μαζί για πολύ καιρό, δίνοντας ό,τι είχαμε. Όμως κάποιες μάχες δίνονται βαθιά μέσα μας και, όσο κι αν μας αγαπά κάποιος άλλος, δεν μπορεί να τις κερδίσει για εμάς.

Με τον καιρό κατάλαβα ότι πρέπει να βρω ξανά τον εαυτό μου και ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό μέσα στον γάμο μας. Είναι η πιο δύσκολη αλήθεια που χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσω και το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε να πω στον άνθρωπο που αγαπώ.

Η Skai θα είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Ο γάμος μας τελειώνει, αλλά η οικογένειά μας όχι. Θα είμαστε πάντα οι γονείς της, ο ένας δίπλα στον άλλον, σε κάθε βήμα της ζωής της.

Δεν φταίει κανείς γι' αυτό. Υπάρχουν μόνο δύο άνθρωποι που αγαπήθηκαν βαθιά και μια κοινή ιστορία που τώρα αλλάζει μορφή. Σας ζητάμε να δείξετε κατανόηση και να μας δώσετε τον χώρο που χρειαζόμαστε για να επουλώσουμε τις πληγές μας».