Ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός συγκρούονται, στη πρεμιέρα του LEN Champions League Γυναικών, σε έναν «γαλανόλευκο εμφύλιο» στο Πειραιά και το εθνικό κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ», το Σάββατο (31/10, 17:30). Λίγο νωρίτερα (31/10, 17:00), η Βουλιαγμένη ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης απέναντι στην Σαντ Αντρέου, επί ισπανικού εδάφους.

Ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός θα κοντραριστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη πρεμιέρα του LEN Champions League Γυναικών, για τον 3ο όμιλο της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες και στη Water Polo League Γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να επικρατούν με 13-10 στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός, είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Champions League, ως ο υπερασπιστής του τίτλου μετά τον θρίαμβο στο περσινό Final Four της Μάλτας και την κατάκτηση του 4ου τίτλου στον θεσμό. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν φέτος και το ευρωπαϊκό Super Cup, νικώντας στον Πειραιά την Καταλούνια με 18-4. Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα, με έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, βρίσκεται στη κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και έρχεται από νίκη με 17-11 απέναντι στη Βουλιαγμένη.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Ντόσκας, σχετικά με τη μάχη με τον Εθνικό, ανέφερε ότι: «Ξεκινάμε τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις, εντός έδρας με αντίπαλο τον Εθνικό. Πρέπει να μπούμε με απόλυτη συγκέντρωση και να παραμείνουμε έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος. Το ευρωπαϊκό ταξίδι ξεκινάει για εμάς και είμαστε πολύ ανυπόμονοι γι' αυτό».

Ταυτόχρονα, η Φωτεινή Τριχά, δήλωσε για τον «εμφύλιο» με τον Εθνικό: «Παίζουμε το πρώτο παιχνίδι των ομίλων απέναντι σε μια αξιόλογη και ανταγωνιστική ομάδα. Ανυπομονούμε πολύ να ξεκινήσει το Champions League. Στόχος μας είναι να εμφανιστούμε με εικόνα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ελέγχοντας το παιχνίδι. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή αρχή, θα παρουσιαστούμε όλοι μαζί σαν ένα έτσι ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Ο Εθνικός βρέθηκε στο LEN Champions League Γυναικών μέσω προκριματικών, στα οποία ξεπέρασε τα εμπόδια των Νανσί, Καταλούνια αλλά και της ΑΝΟ Γλυφάδας. Ο Εθνικός βρίσκεται στη 5η θέση της Water Polo League Γυναικών με τέσσερις νίκες και δύο ήττες σε έξι αγώνες. Η πειραϊκή ομάδα προέρχεται από την πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Πανιώνιο με 18-11 και θέλει να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις στους ομίλους του κορυφαίου διασυλλογικού θεσμού.

Παράλληλα, τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση ξεκινάει και η Βουλιαγμένη για την πρώτη αγωνιστική του 2ου ομίλου. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Χατζηδάκη ταξιδεύει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Σαντ Αντρέου. Η Βουλιαγμένη στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται στην 2η θέση με πέντε νίκες και μοναδική ήττα αυτή από τον Ολυμπιακό στην τελευταία της αναμέτρηση πριν τον αγώνα με την ισπανική ομάδα.

Η Σαντ Αντρέου, μπορεί να προέρχεται από νίκη κόντρα στη Ρούμπι για το ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά δεν πατάει καλά την φετινή χρονιά και βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας με μόλις δύο νίκες σε οκτώ αγώνες. Είναι γεγονός, ότι η ισπανική ομάδα δεν είναι στα καλύτερα της τη φετινή χρονιά και η Βουλιαγμένη έχει μεγάλη ευκαιρία να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Σαντ Αντρέου.

Πρόγραμμα και όμιλοι ελληνικών ομάδων στο LEN Champions League Γυναικών

Β ΌΜΙΛΟΣ

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

17:00 Σαντ Αντρέου-Βουλιαγμένη

18:30 Τεργέστη-Καταλούνια

Όμιλος

1.Τεργέστη (Ιταλία)

2.Σαντ Αντρέου (Ισπανία)

3.Καταλούνια (Ισπανία)

4.Βουλιαγμένη (Ελλάδα)

Γ ΌΜΙΛΟΣ

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

17:30 Ολυμπιακός-Εθνικός

17:30 Τεράσα-Οριτσόντε Κατάνια

Όμιλος