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Αν Χάθαγουεϊ: Αποκάλυψε ποιος είναι ο αγαπημένος της παίκτης στην Άρσεναλ

Αν Χάθαγουεϊ: Αποκάλυψε ποιος είναι ο αγαπημένος της παίκτης στην Άρσεναλ

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Αν Χάθαγουεϊ δεν κρύβει την αγάπη της για την Άρσεναλ και αποκάλυψε ποιος ποδοσφαιριστής των «κανονιέρηδων» έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

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Η Άρσεναλ έχει φιλάθλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με την Αν Χάθαγουεϊ να δηλώνει με κάθε ευκαιρία ότι είναι μία από αυτούς. Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ δεν κρύβει την αγάπη της για τους «κανονιέρηδες» και συχνά δίνει το «παρών» στο γήπεδο ή με αναρτήσεις της στα social media που διαθέτει.

Για όσους την παρακολουθούν η σχέση αγάπης που έχει με την Άρσεναλ δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την αγάπη της προς τον αγγλικό σύλλογο, αποκαλύπτοντας μάλιστα ποιος είναι ο αγαπημένος της ποδοσφαιριστής. Ο λόγος για τον Νταβίντ Ράγια, τον Ισπανό τερματοφύλακα της ομάδας, τον οποίο ξεχωρίζει ανάμεσα στους παίκτες της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.

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