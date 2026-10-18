Η Άρσεναλ έχει φιλάθλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με την Αν Χάθαγουεϊ να δηλώνει με κάθε ευκαιρία ότι είναι μία από αυτούς. Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ δεν κρύβει την αγάπη της για τους «κανονιέρηδες» και συχνά δίνει το «παρών» στο γήπεδο ή με αναρτήσεις της στα social media που διαθέτει.

Για όσους την παρακολουθούν η σχέση αγάπης που έχει με την Άρσεναλ δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την αγάπη της προς τον αγγλικό σύλλογο, αποκαλύπτοντας μάλιστα ποιος είναι ο αγαπημένος της ποδοσφαιριστής. Ο λόγος για τον Νταβίντ Ράγια, τον Ισπανό τερματοφύλακα της ομάδας, τον οποίο ξεχωρίζει ανάμεσα στους παίκτες της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.