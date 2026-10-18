Η Άρσεναλ έχει φιλάθλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με την Αν Χάθαγουεϊ να δηλώνει με κάθε ευκαιρία ότι είναι μία από αυτούς. Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ δεν κρύβει την αγάπη της για τους «κανονιέρηδες» και συχνά δίνει το «παρών» στο γήπεδο ή με αναρτήσεις της στα social media που διαθέτει.
Για όσους την παρακολουθούν η σχέση αγάπης που έχει με την Άρσεναλ δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την αγάπη της προς τον αγγλικό σύλλογο, αποκαλύπτοντας μάλιστα ποιος είναι ο αγαπημένος της ποδοσφαιριστής. Ο λόγος για τον Νταβίντ Ράγια, τον Ισπανό τερματοφύλακα της ομάδας, τον οποίο ξεχωρίζει ανάμεσα στους παίκτες της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.
Annie revealed that her favorite Arsenal player is David Raya and also shared how she became a gooner #COYG https://t.co/8YX6NhiBdq— Anne Hathaway Crave (@anniecrave) September 29, 2026