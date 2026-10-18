Το αδιανόητο γκολ της Κανέλλου στο Σειρήνες Γρεβενών-Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών, με την Χριστίνα Κανέλλου να δηλώνει ξανά το «παρών» απέναντι στις Σειρήνες Γρεβενών.

H 27χρονη επιθετικός του τριφυλλιού βρήκε δρόμο προς τα δίχτυα... με μία βολίδα εκτός περιοχής λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (48'), επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και προσθέτοντας στο ενεργητικό της ακόμα ένα σημαντικό γκολ, σε μία αναμέτρηση όπου οι «πράσινες» έδειξαν την ποιότητα τους στον αγωνιστικό χώρο.

Υπενθυμίζουμε ότι η Χριστίνα Κανέλλου φορώντας την φανέλα του Παναθηναϊκού, έχει καταφέρει να σκοράρει απέναντι στις Σειρήνες Γρεβενών ακόμα δύο φορές (2023,2024).