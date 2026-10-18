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WNBA: Οι παίκτριες αποχώρησαν στον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ (vid)
18/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: Οι παίκτριες αποχώρησαν στον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ (vid)

Γιώργος Σακελλάρης

Οι αθλήτριες των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις και Ατλάντα Ντριμ αποχώρησαν πριν από την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου των ΗΠΑ, στο πρώτο παιχνίδι των τελικών του WNBA.

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Οι τελικοί του WNBA ξεκίνησαν με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις να επικρατούν με 68-64 των Ατλάντα Ντριμ και να κάνουν το 1-0 στη σειρά. Ωστόσο, ο πρώτος αγώνας των τελικών, ξέχωρα από το αγωνιστικό σκέλος, σημαδεύτηκε και από μια στιγμή με κοινωνικο-πολιτική... απόχρωση.

Πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού, οι αθλήτριες των δύο φιναλίστ αποχώρησαν από το παρκέ πριν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ και επέστρεψαν αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του.

Κάποιοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πως πρόκειται για τυχαίο γεγονός, κάποιοι άλλοι για μια κίνηση διαμαρτυρίας με πολιτικό -κατά κόρον- υπόβαθρο. Μια μερίδα φιλάθλων στα μέσα μαζικής δικτύωσης της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, δείχνει να ενστερνίζεται τη δεύτερη οπτική, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη στάση των δύο ομάδων για το εν λόγω περιστατικό.

Μια... αναδρομή στο παρελθόν

Τον Ιούλιο του 2020 οι Νιου Γιορκ Λίμπερτι και οι Σιάτλ Στορμ αποχώρησαν από το παρκέ και πάλι πριν την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, διαμαρτυρόμενοι για τη φυλετική διάκριση, με αφορμή τη δολοφονία της Μπριόνα Τέιλορ.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους και πάλι τότε οι Ατλάντα Ντριμ απέστειλαν μήνυμα στην Ένωση Παικτριών του WNBA, αναφέροντας πως ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ «δεν αντιπροσωπεύει την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία για όλους τους Αμερικανούς».

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