Οι τελικοί του WNBA ξεκίνησαν με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις να επικρατούν με 68-64 των Ατλάντα Ντριμ και να κάνουν το 1-0 στη σειρά. Ωστόσο, ο πρώτος αγώνας των τελικών, ξέχωρα από το αγωνιστικό σκέλος, σημαδεύτηκε και από μια στιγμή με κοινωνικο-πολιτική... απόχρωση.

Πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού, οι αθλήτριες των δύο φιναλίστ αποχώρησαν από το παρκέ πριν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ και επέστρεψαν αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του.

Κάποιοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πως πρόκειται για τυχαίο γεγονός, κάποιοι άλλοι για μια κίνηση διαμαρτυρίας με πολιτικό -κατά κόρον- υπόβαθρο. Μια μερίδα φιλάθλων στα μέσα μαζικής δικτύωσης της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, δείχνει να ενστερνίζεται τη δεύτερη οπτική, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη στάση των δύο ομάδων για το εν λόγω περιστατικό.

Bay Area artist Goapele performs the national anthem before Game 1 of the WNBA Finals between Golden State Valkyries and Atlanta Dream at Chase Center. https://t.co/in8VKPYfXh — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) October 17, 2026

Μια... αναδρομή στο παρελθόν

Τον Ιούλιο του 2020 οι Νιου Γιορκ Λίμπερτι και οι Σιάτλ Στορμ αποχώρησαν από το παρκέ και πάλι πριν την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, διαμαρτυρόμενοι για τη φυλετική διάκριση, με αφορμή τη δολοφονία της Μπριόνα Τέιλορ.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους και πάλι τότε οι Ατλάντα Ντριμ απέστειλαν μήνυμα στην Ένωση Παικτριών του WNBA, αναφέροντας πως ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ «δεν αντιπροσωπεύει την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία για όλους τους Αμερικανούς».