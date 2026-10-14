Μια αρκετά δύσκολη αποστολή είχε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς ταξίδεψε στο Λέστερ για να αντιμετωπίσει την back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία.

Εκεί η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής, ωστόσο η ομάδα του Σπέρτου έφυγε από την Αγγλία με σημαντικές παραστάσεις. Λίγη ώρα μετά την ήττα της «Γαλανόλευκης» η αρχηγός της εθνικής, Ελένη Μάρκου, ανέβασε ένα story στέλνοντας έτσι το δικό της μήνυμα.

Συγκεκριμένα έβαλε μια φωτογραφία με την Αλέσια Ρούσο και από κάτω έκανε μια εμψυχωτική ανάρτηση μετά την ήττα της Εθνικής, στέλνοντας μήνυμα για τη σημασία της αποτυχίας, της επιμονής και της δύναμης να συνεχίζεις να προσπαθείς παρά τις δυσκολίες!

Αναλυτικά όσα έγραψε: «Απέτυχες. Εκτίμησέ το. Γιόρτασέ το.

Κράτησέ το κοντά σου. Γιατί εκεί συμβαίνει η μαγεία. Η αποτυχία δεν είναι το τέλος· είναι η αρχή.

Όλοι αποτυγχάνουν. Ακόμα και οι κορυφαίοι.

Ο Μάικλ Τζόρνταν έχασε 12.345 σουτ. Ο Ρότζερ Φέντερερ έχασε περισσότερους από τους μισούς πόντους που έπαιξε ποτέ. Η Σερένα Γουίλιαμς έχασε 10 τελικούς Grand Slam. Ο Σούγκαρ Ρέι Ρόμπινσον κέρδισε μόνο 4 από τους πρώτους 8 ερασιτεχνικούς αγώνες πυγμαχίας του.

Κάθε πρωταθλητής έχει ηττηθεί, έχει λυγίσει ή έχει θεωρηθεί τελειωμένος. Όμως σηκώθηκαν ξανά. Ξανά. Και ξανά. Και ξανά.

Πίστευες ότι θα πετύχεις με λιγότερες προσπάθειες από εκείνους;

Πήγαινε και αποτύγχανε ξανά.

Το όνειρό σου σε περιμένει στην άλλη πλευρά.

— Science for Athletes (Επιστήμη για Αθλητές)».