Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκινούν την πορεία τους στο φετινό EuroCup Γυναικών! Αμφότεροι, αγωνίζονται εντός έδρας και θέλουν να μπουν με το... δεξί. Στις 18:30 το Τριφύλλι φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου και στις 19:00 η ομάδα του Πειραιά υποδέχεται την Μπάξι Φερόλ. Και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν Live στο Gazzetta.

Στον όμιλο των Πρασίνων βρίσκονται οι Καστόρ Μπρεν και η Ζεά, ενώ στον όμιλο των «ερυθρολεύκων» βρίσκονται επίσης οι Μερσίν και Σλέζα Βρότσλαβ. Και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν από το κανάλι της FIBA στο Youtube, ενώ το ματς του Παναθηναϊκού θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και από τον ΣΠΟΡ FM TV.