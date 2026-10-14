Άντζελα Παπά: Η εγκυμοσύνη και η απόφαση να μην συνεχίσει στον Παναθηναϊκό

Μακριά από τα γήπεδα του βόλεϊ θα βρίσκεται τη νέα σεζόν η Άντζελα Παπά, η οποία πήρε την απόφαση να κάνει ένα διάλειμμα από την αθλητική της πορεία, προκειμένου να προσπαθήσει να γίνει μητέρα.

Η πρώην αθλήτρια του Παναθηναϊκού και ΑΕΚ δεν είχε συμφωνήσει με κάποια ομάδα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς, με το τέλος της σεζόν, αποφάσισε ότι ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή. Δεδομένου ότι ήξερε καλά όλα αυτά που θα μπορούσαν να δημιουργήσει μια εγκυμοσύνη σε περίπτωση που είχε ήδη υπογράψει συμβόλαιο με κάποιον σύλλογο, δεν υπέγραψε ποτέ.

Άλλωστε, το πρωτάθλημα βόλεϊ στην Ελλάδα δεν είναι επαγγελματικό, κάτι που κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα για τις αθλήτριες που μένουν έγκυες, αφού τα συμβόλαιά τους δεν τις καλύπτουν σε αυτές τις περιπτώσεις και ουσιαστικά μένουν στον αέρα, χωρίς να ξέρουν τι θα γίνει με την ομάδα και το εισόδημά τους.

Για τον λόγο αυτό, επέλεξε να μην προχωρήσει σε κάποια συμφωνία, γνωρίζοντας πως θα ήταν δύσκολο να συνδυάσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με μια εγκυμοσύνη. Μια απόφασή που φυσικά δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά αναδεικνύει για ακόμη μια φορά να ζήτημα που απασχολεί αρκετές γυναίκες στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Όσον αφορά τη μέχρι τώρα πορεία της στα παρκέ, η Παπά έχει φορέσει τις φανέλες αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων η ΑΕΚ, ο Πανιώνιος και ο Παναθηναϊκός, στον οποίο αγωνίστηκε τις δύο τελευταίες σεζόν. Ωστόσο μετά το τέλος της σεζόν αποφάσισε να βάλει την μητρότητα σε πρώτο πλάνο.