Παολίνι: «Ο Φέντερερ είναι το ίνδαλμά μου» (vid)

Η Τζασμίν Παολίνι έγινε μία ακόμη τενίστρια που πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Wimbledon. Η Ιταλίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 3-6, 6-3 της Αλεξάντρα Εάλα, με τον Ρότζερ Φέντερερ να παρακολουθεί την αναμέτρηση από το Royal Box.

Στο τέλος του ματς, η Παολίνι καταχαρούμενη έκανε τις πρώτες δηλώσεις της, στις οποίες σχολίασε τη νίκη της και συνάμα την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες τενίστριες της διοργάνωσης. Φυσικά δεν παρέλειψε ν' αναφερθεί στον Ρότζερ Φέντερερ, τον οποίο χαρακτήρισε ως το ίνδαλμά της.

Οι on court δηλώσεις της Παολίνι για τον Φέντερερ

«Είναι το ίνδαλμά μου! Έλεγα κατά τη διάρκεια του ματς στον εαυτό μου "μείνε συγκεντρωμένη, μην σκέφτεσαι ότι είναι εδώ".

Τον παρακολουθούσα σε όλους τους τελικούς και σε όλα τα τουρνουά. Όταν έπαιζε εδώ (Wimbledon) ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βρέθηκαν εδώ».