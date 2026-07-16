Τριπλή ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει στο EuroCup Women τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ολυμπιακός, ο Πανσερραϊκός και ο Παναθλητικός, έχουν πάρει το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, ενώ ο Πρωτέας Βούλας, συμμετέχει στα προκριματικά.

Την Πέμπτη (16/07) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τους ομίλους της διοργάνωσης, με τις ελληνικές ομάδες, να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Οι όμιλοι των ελληνικών ομάδων στο EuroCup Women

Ολυμπιακός

Μερσίν

Ολυμπιακός

Σλέζα Βρότσλαβ

Νικητής Προκριματικού

Παναθλητικός

Νικητής Προκριματικού

Ζαϊρίς

Παναθλητικός

Να Σάβι

Πανσερραϊκός