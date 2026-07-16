Τριπλή ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει στο EuroCup Women τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ολυμπιακός, ο Πανσερραϊκός και ο Παναθλητικός, έχουν πάρει το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, ενώ ο Πρωτέας Βούλας, συμμετέχει στα προκριματικά.
Την Πέμπτη (16/07) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τους ομίλους της διοργάνωσης, με τις ελληνικές ομάδες, να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.
Οι όμιλοι των ελληνικών ομάδων στο EuroCup Women
Ολυμπιακός
- Μερσίν
- Ολυμπιακός
- Σλέζα Βρότσλαβ
- Νικητής Προκριματικού
Παναθλητικός
- Νικητής Προκριματικού
- Ζαϊρίς
- Παναθλητικός
- Να Σάβι
Πανσερραϊκός
- ΜΠΛΜΑ
- Γκορζόβ
- Μακινάρια Ενσίνο
- Πανσερραϊκός