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EuroCup Women: Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων
16/07/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup Women: Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων

Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Ολυμπιακός, ο Παναθλητικός και ο Πανσερραϊκός, έμαθαν τους αντιπάλους τους για τους ομίλους του EuroCup Women.

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Τριπλή ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει στο EuroCup Women τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ολυμπιακός, ο Πανσερραϊκός και ο Παναθλητικός, έχουν πάρει το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, ενώ ο Πρωτέας Βούλας, συμμετέχει στα προκριματικά.

Την Πέμπτη (16/07) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τους ομίλους της διοργάνωσης, με τις ελληνικές ομάδες, να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Οι όμιλοι των ελληνικών ομάδων στο EuroCup Women

Ολυμπιακός

  • Μερσίν
  • Ολυμπιακός
  • Σλέζα Βρότσλαβ
  • Νικητής Προκριματικού

Παναθλητικός

  • Νικητής Προκριματικού
  • Ζαϊρίς
  • Παναθλητικός
  • Να Σάβι

Πανσερραϊκός

  • ΜΠΛΜΑ
  • Γκορζόβ
  • Μακινάρια Ενσίνο
  • Πανσερραϊκός

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