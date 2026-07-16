Ο Αθηναϊκός γνωρίζει πλέον το μονοπάτι που θα ακολουθήσει στη φάση των ομίλων της EuroLeague Women. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα από τον Βύρωνα θα αντιμετωπίσει τη Σαραγόσα, τη Λαντς και μία εκ των Κιμπίρκστις, Ένεα Πόζναν ή Σοπρόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Στο πρώτο γκρουπ της EuroLeague Women ο Αθηναϊκός Qualco μαζί με Σαραγόσα, Λαντς και μία εκ των Kibirkstis, Enea Poznan και Σοπρόν.

Η κλήρωση δεν τρομάζει! Ο Αθηναϊκός Qualco απέφυγε τις ομάδες που στην αφετηρία τρομάζουν και κληρώθηκε σε έναν όμιλο που μπορεί να βρεθεί μέχρι και στην κορυφή – όμως αν δεν είναι έτοιμος, μπορεί να βρεθεί και στην τέταρτη θέση. Απέναντι στην περυσινή ομάδα που πήρε την τρίτη θέση στην Euroleague και θα είναι και φέτος οικοδέσποινα του Final Six, απέναντι στην Basket Landes μια ομάδα που επίσης έφτασε στην τελική φάση της διοργάνωσης την προηγούμενη σεζόν και μία εκ των Κιμπίρκστις από την Λιθουανία, Ένεα Πόζναν από την Πολωνία και, φυσικά, τη γνωστή μας Σοπρόν».