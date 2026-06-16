Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Η φιναλίστ του Roland Garros, Μάγια Χβαλίνσκα, έλαβε wilcard για το κυρίως ταμπλό του Wimbledon όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Η Πολωνή τενίστρια ήταν προγραμματισμένο να παίξει στα προκριματικά του Wimbledon μιας και η προεγγραφή της στο τουρνουά είχε γίνει όταν αυτή βρισκόταν κάτω από το Νο.100 του κόσμου. Έχοντας κάνει τεράστια πορεία από τότε, οι Βρετανοί της έδωσαν το «εισιτήριο» για το κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.

Σημειώνεται πως το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου. Η νεαρή τενίστρια θα μπει σε αυτό, ούσα στο Νο.21 του κόσμου, ωστόσο δεν θα έχει seeded θέση γεγονός που σημαίνει πως μπορεί να έχει δύσκολη κλήρωση από τον πρώτο κιόλας γύρο.

Παράλληλα με την wildcard στην Μάγια Χβαλίνσκα, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως θα δώσουν wildcard στις Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς για το ταμπλό γυναικών στο διπλό.