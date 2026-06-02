Ούσα επιβλητική με 39 winners στο ματς κόντρα στην Ναόμι Οσάκα, η Αρίνα Σαμπαλένκα πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Roland Garros. Το γεγονός αυτό πανηγύρισε η ίδια στις on court δηλώσεις της, σε ρυθμούς Μάικλ Τζάκσον.

Η Νο.1 τενίστρια στον κόσμο είναι γνωστή για το allegro στιλ και τον αυθορμητισμός της. Πολλές φορές, μάλιστα, στα social media έχει ανεβάσει βίντεο στα οποία χορεύει μαζί με τα άτομα στο box της, πριν από μεγάλα τουρνουά. Η Λευκορωσίδα, όμως, δεν περιορίζεται μόνο εκεί καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχει χορέψει και εντός court.

Μία από αυτές τις στιγμές ήταν και έπειτα το ματς για τη φάση των "16" στο Roland Garros. Κάνοντας on court δηλώσεις, ο υπεύθυνος για τις ερωτήσεις της έβαλε ένα challenge χορού, το οποίο και αποδέχτηκε. Στα ηχεία μπήκε το "Thriller" του Μάικλ Τζάκσον και η Σαμπαλένκα με λίγο δισταγμό στην αρχή ξεκίνησε να χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού.

Μόλις πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα, η 28χρονη... ξεδίπλωσε το χορευτικό της ταλέντο, κάνοντας moonwalk και άλλες κινήσεις του θρυλικού καλλιτέχνη.

Το βίντεο με τον χορό της Σαμπαλένκα