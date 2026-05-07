Σάκκαρη: «Θέλω να επιστρέψω εκεί που ήμουν»

H Μαρία Σάκκαρη λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της με την Έλενα Ριμπάκινα για τον 2ο γύρο του WTA 1000 της Ρώμης, σε συνέντευξή της στο Tennis Channel, αναφέρθηκε στον στόχος της να επιστρέψει εκεί που ήταν πριν από τον τραυματισμό της.

«Θέλω να επιστρέψω εκεί που ήμουν. Χωρίς καμία ασέβεια προς τις άλλες αθλήτριες της κατάταξης, δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Ακόμα κι όταν τελειώσω με το τένις, δεν μου αρέσει να κάνω τα πράγματα μισά. Μου αρέσει να είμαι μία από τις καλύτερες σε αυτό που κάνω», δήλωσε η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια.

Και συνέχισε: «Μπορεί να μην το πετύχω, αλλά θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ για να ξαναδώ τον εαυτό μου εκεί. Ένα πράγμα που πρέπει συνεχώς να θυμίζω στον εαυτό μου είναι ότι αυτά που έχω πετύχει στη ζωή μου είναι ήδη πολύ σημαντικά. Ο Τομ (σ.σ. Χιλ) μού λέει συνέχεια να το κρατάω αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μου, γιατί κάποιες φορές ξεχνάω όσα έχω κάνει».

Για τον αγώνα της με την Ελενα Ριμπάκινα είπε: «Προφανώς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Όμως ο τρόπος που έπαιξα μετά το 7-5, 2-0 κόντρα στην Τάγκερ, νομίζω ότι σχεδόν δεν έκανα αβίαστο λάθος. Αυτό είναι που θα προσπαθήσω να κάνω και απέναντί της, να παίξω το παιχνίδι μου και να βάλω πολλές μπάλες μέσα. Δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω περισσότερα μυστικά».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημαντικότητα τέτοιων αγώνων, λέγοντας: «Είναι σημαντικό να παίζεις τέτοια παιχνίδια, γιατί αυτό ακριβώς ψάχνω. Αν θέλω να τα πάω καλά σε αυτές τις διοργανώσεις, πρέπει κερδίζω τέτοιες παίκτριες ανεξάρτητα από τον γύρο. Ίσως να μην είχα ποτέ τα εντυπωσιακά αποτελέσματα με συνεχόμενες κατακτήσεις τίτλων. Όμως όταν ήμουν στο Top 10 για τέσσερα χρόνια, είχα συνεχώς ημιτελικούς, τελικούς, ημιτελικούς. Αυτό θέλω να δω ξανά από τον εαυτό μου και στη συνέχεια, φυσικά, να κατακτήσω ξανά τίτλους».



