Λίγες βδομάδες μετά την οριστικοποίηση των 5 ξένων στην Novibet Volley League, ανοίγει μια συζήτηση και για τον αριθμό των ξένων στην Volley League Γυναικών. Οι ομάδες θεωρούν πως η ιδανική λύση είναι 4+1 ξένες, δηλαδή μία να είναι στον πάγκο και να μπαίνει μόνο όταν βγαίνει μια άλλη ξένη, κάτι που για την ώρα δεν θέλει καν να σκέφτεται ο ΠΑΣΑΠΠ.

Στην προκειμένη περίπτωση ωστόσο ελλοχεύει ένας μεγάλος κίνδυνος. Συγκεκριμένα τέσσερις κοινοτικές παίκτριες ομάδας της μεγάλης κατηγορίας έχουν κάνει προσφυγή στο CAS -Court of Arbitration for Sport, ζητώντας να είναι ελεύθερες να αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στο χάντμπολ ας πούμε αυτό ισχύει. Δηλαδή ο αριθμός κοινοτικών παικτών και παικτριών είναι απεριόριστος και αν η προσφυγή συνεχιστεί, τότε μόνο απίθανο δεν είναι να ισχύσει το ίδιο και στο βόλεϊ γυναικών. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, μένει να δούμε αν έστω και την τελευταία στιγμή υπάρξει συμφωνία για τις 4+1 ξένες.

Επαναλαμβάνουμε πως σε αυτή την περίπτωση οι ομάδες θα μπορούν να έχουν στην αποστολή για τον αγώνα 5 ξένες (στο ρόστερ ήδη μπορούν να έχουν όσες θέλουν οι οποίες μπορούν να αγωνίζονται στην Ευρώπη), από τις οποίες στην βασική εξάδα θα μπορούν να είναι οι 4, όπως και τώρα, ενώ για να μπει η ξένη που θα είναι στον πάγκο, θα πρέπει να βγει μια άλλη ξένη. Το σίγουρο είναι πως τις επόμενες ημέρες για το θέμα αυτό θα υπάρξει συζήτηση και μένει να δούμε τις αποφάσεις που θα παρθούν.