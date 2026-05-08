Χουντίτ Ρομάνο: Η AVAR του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, που ξεπέρασε τον καρκίνο και είναι γιατρός στην Ισπανία

Η Χουντίτ Ρομάνο Γκαρθία, η οποία θα βρεθεί ως AVAR στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στον χώρο της διαιτησίας με μια πολύ δυνατή προσωπική ιστορία.

Γεννημένη στο Λιάνες της Ισπανίας το 1982, είναι παράλληλα βοηθός διαιτητή, γιατρός, μητέρα δύο κοριτσιών και κάτοχος της μαύρης ζώνης στο καράτε. Όταν ήταν μόλις 14 ετών διαγνώστηκε με λέμφωμα non-Hodgkin, μια μορφή καρκίνου.

Η ίδια στο παρελθόν είχε παραχωρήσει συνέντευξη τη Μarca, όπου μίλησε για την τόσο σοβαρή περιπέτειά της σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου έκαναν χημειοθεραπείες, ήταν πολύ δυνατές και είχα χάσει τα μαλλιά μου... αλλά πάλεψα για να ζήσω. Ο θάνατος δεν ήταν καν επιλογή για μένα». Πήγαινε στο σχολείο με καπέλο, διάβαζε στο σπίτι για να μη μείνει πίσω στα μαθήματά της και τελικά νίκησε την επάρατη νόσο, μια εμπειρία που όπως είπε η ίδια την οδήγησε στο να ακολουθήσει αργότερα την ιατρική ως επάγγελμα.

Παράλληλα, είναι λάτρης των πολεμικών τεχνών και διαθέτει μαύρη ζώνη στο καράτε!

Από πολύ μικρή λάτρευε το ποδόσφαιρο και η πορεία της στη διαιτησία ξεκίνησε τυχαία στα 18 της χρόνια, όταν θέλησε απλώς να μάθει καλύτερα τους κανονισμούς. Αποδείχθηκε κορυφαία στην τάξη της και σύντομα άρχισε να ανεβαίνει κατηγορίες στην Ισπανία. Έμαθε μάλιστα ότι προήχθη στη δεύτερη κατηγορία ενώ βρισκόταν μέσα στο χειρουργείο! «Πάγωσα από τη χαρά μου, ο χειρουργός έπρεπε να μου θυμίσει να ξυπνήσω τον ασθενή», περιέγραψε στη Marca.

Ως γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, ήρθε αντιμέτωπη με τον σεξισμό στα πρώτα της βήματα, δείχνοντας μάλιστα την πρώτη της κίτρινη κάρτα σε προπονητή για σεξιστικό σχόλιο που έκανε στο ντεμπούτο της. Η 44χρονη πλέον διαιτήρια ανέφερε πως θυμάται χαρακτηριστικά να ακούει κατά καιρούς ακόμα και μητέρες παικτών να της λένε να... πάει να πλύνει πιάτα.

Σήμερα, μετά από μια δεκαετία και πλέον στις μεγάλες κατηγορίες της Ισπανίας και ούσα διεθνής της FIFA, η Χουντίτ Ρομάνο βρίσκεται ως AVAR σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ παράλληλα συνεχίζει να υπηρετεί το λειτούργημα της ιατρικής στην πατρίδα της.