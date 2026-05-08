Τέλος εποχής στο ελληνικό βόλεϊ: Η Όλγα Στράντζαλη αποσύρεται από την Εθνική μετά από 17 χρόνια

Μετά από 17 χρόνια η Όλγα Στράντζαλη ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η αρχηγός της «γαλανόλευκης», που φόρεσε για πρώτη φορά το εθνόσημο στην ηλικία των 13 ετών το 2009, ανακοίνωσε πως βάζει τέλος σε μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες και ιστορικές προκρίσεις.

Στο πλούσιο ενεργητικό της περιλαμβάνονται συμμετοχές σε τρία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στο παγκόσμιο του 2025 στην Ταϊλάνδη, ενώ κορυφαία στιγμή της υπήρξε η κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018.

Στη δήλωσή της, η Στράντζαλη περιέγραψε την Εθνική ως το «σπίτι» της, τονίζοντας πως μέσα από την παρουσία της σε αυτή ωρίμασε πρωτίστως ως άνθρωπος κι έπειτα ως αθλήτρια.

Αναλυτικά όσα έγραψε στη συγκινητική της ανάρτηση

«Με αφορμή την ανακοίνωση των φετινών κλήσεων της εθνικής, θα ήθελα να ανακοινώσω πως κλείνει για μένα ένα μεγάλο κεφάλαιο που ξεκίνησε το 2009 με την Εθνική ομάδα.

Από τα 13 μου χρόνια, η Εθνική έγινε το σπίτι μου, το καλοκαίρι μου, το ταξίδι μου στον κόσμο. Μέσα σε αυτήν μεγάλωσα, έκανα φιλίες ζωής, έμαθα να στέκομαι πρώτα ως άνθρωπος και ύστερα ως αθλήτρια. Ό,τι δεν μπορούσα να φανταστώ, το έζησα φορώντας το εθνόσημο, ολόκληρες ζωές σε λίγα καλοκαίρια.

Η μεγαλύτερη τιμή για εμένα ήταν να γίνω αρχηγός αυτής της ομάδας. Με ευθύνη αλλά και με υπευθυνότητα προσπάθησα να σταθώ παράδειγμα για τα νέα κορίτσια. Αυτά τα κορίτσια είναι το μέλλον μας και είμαι βέβαιη πως η εθνική ομάδα βρίσκεται σε καλά χέρια.

Εύχομαι η Εθνική μας να συνεχίσει να μεγαλώνει και να μας κάνει περήφανους. Της αξίζει η αγάπη, η στήριξη και η προστασία όλων.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομοσπονδία, τους προπονητές, όλους τους συνεργάτες μας, αλλά πάνω απ’ όλα τις συμπαίκτριές μου για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Φυσικά την οικογένειά μου, για την ατελείωτη υπομονή και τη δύναμη που μου έδινε όλα αυτά τα χρόνια όπως και τον κόσμο που ήταν δίπλα μας.

Με δάκρυα στα μάτια και βαθιά ευγνωμοσύνη, σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ από καρδιάς»

Photo credits: ΕΟΠΕ