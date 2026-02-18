Η Μπαντόσα απαντά για τις 38 αποσύρσεις: «Δεν έχεις ιδέα πώς είναι...»

Η Πάουλα Μπαντόσα, Νο 70 στον κόσμο, αναγκάστηκε χθες (17/2)να εγκαταλείψει τον δεύτερο γύρο του WTA 1000 του Ντουμπάι απέναντι στην Ελίνα Σβιτολίνα, χάνοντας πέντε συνεχόμενα γκέιμ σε σετ που προηγούνταν 4-1. Αυτή ήταν η 38η αποχώρησή της ως επαγγελματίας, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, ένας χρήστης την κατηγόρησε ότι δεν σέβεται το άθλημα λόγω των συνεχών αποχωρήσεων, ενώ πρόσφατα είχε αποσυρθεί και από το Ντόχα λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Η ίδια δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει και έδωσε τη δική της εκδοχή: «Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει να ζεις με χρόνιο τραυματισμό. Κάθε πρωί ξυπνάς και δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το σώμα σου. Αλλά εγώ θα συνεχίσω να προσπαθώ, πάντα μία φορά ακόμη. Παίζω τένις για πάθος και για μένα. Αν υπάρχει έστω 1% πιθανότητα να συνεχίσω, θα το κάνω. Αν δεν σου αρέσει, απλώς μην με ακολουθείς».

Για να γίνει σαφές τι εννοεί η Πάουλα αναφέρεται στα χρόνια προβλήματα στη μέση της, που φαινόταν ελεγχόμενο στην αρχή της σεζόν, μετά από τρεις μήνες μακριά από την ανταγωνιστική δράση. Το μέγεθος του τραυματισμού που την ανάγκασε να αποχωρήσει στο Ντουμπάι θα φανεί από τη συμμετοχή της ή μη την επόμενη εβδομάδα στο WTA 500 της Μέριδα (Μεξικό).

Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε πως στην επόμενη ενημέρωση της παγκόσμιας κατάταξης, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, η Μπαντόσα αναμένεται να υποχωρήσει τουλάχιστον στην 84η θέση, περιμένοντας τα αποτελέσματα της Ελβετίδας Γκολούμπιτς στο Οέιρας.