Η Ασέφα έτρεξε και νίκησε έχοντας υποστεί ρήξη στον αχίλλειο στον μαραθώνιο του Βερολίνου

Ένα απρόοπτο στέρησε από την Τιγκστ Ασέφα την ευκαιρία να πετύχει παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον μαραθώνιο του Βερολίνου την Κυριακή (28/9) και όπως αποδείχθηκε κάποιες ώρες αργότερα η δρομέας από την Αιθιοπία έτρεξε τα τελευταία χιλιόμετρα έχοντας υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξί πόδι!

Η 29χρονη «ασημένια» ολυμπιονίκης του Παρισιού παρά τον τραυματισμό τερμάτισε σε 2ώρ.11:04, βελτιώνοντας το ρεκόρ της κατά 49 δευτερόλεοπτα, πετύχαινοντας παράλληλα την 3η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών και μετά τον τέλος του αγώνα της αποχώρησε υποβασταζόμενη από τον Χαϊλέ Γκεμπρεσελασιέ. Η Ασέφα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το πρωί της Δευτέρας (28/9) στο Μόναχο, η περίοδος αποκατάστασης υπολογίζεται σε επτά περίπου μήνες.

Estuvo a punto de 💥 ROMPER 💥 un récord bajo sospecha por dopaje.



Su tendón de aquiles se lo impidió.



Pese acabar en el 🏥 HOSPITAL 🏥, tercera victoria del #BerlinMarathon con el tercer mejor registro de la historia: 2:11:04.



🙌 Tigist Assefa 🙌pic.twitter.com/ip5rE1FoGK — LBDC / labolsadelcorredor.com (@BolsaCorredor) September 28, 2026



Για 40 χλμ. βρισκόταν σε ρυθμούς παγκοσμίου ρεκόρ

Η προσπάθειας της Ασέφα για παγκόσμιο ρεκόρ είχε προαναγγελθεί από τους διοργανωτές, στόχος ήταν οι 2ώρ.09:56 που είχε πετύχει η Κενυάτισσα., Ρουθ Τσέπνγκετιτς στο Σιγάκο τον Οκτώβριο του 2024.¨

Όλα πήγαιναν βάσει σχεδίου για την Ασέφα, η οποία μέχρι το 40ό χλμ. βρισκόταν σε τροχιά, παγκοσμίου ρεκόρ, καθώς είχε πέρασμα στις 2ώρ.03:00 και η πρόβλεψη για τον τερματισμό της έδειχνε χρόνο στις 2ώρ.09.44.

Όμως σε εκείνο το σημείο και στη λεωφόρο Unter den Linden και πλησιάζοντας προς την Πύλη του Βρανδεμβούργου η Ασέφα, δεν άντεξε, υπέφερε και κουτσαίνοντας κατάφερε να τερματίσει τα τελευταία 2.195μ. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως οι πόνοι άρχισαν μετά το 31ο χλμ. και έγιναν ανυπόφοροι μετά το 40ό χλμ.

Tigst Assefa 🇪🇹 wins the Berlin Marathon 2026 in a PB of 2:11:04!



She was on pace to break the World Record, but started limping after the 40km mark.



She improved on her mark as 3rd fastest alltime. pic.twitter.com/YCeppgsebz September 27, 2026

Μέχρι τότε η Ασέφα είχε μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα, περνώντας τα 10άρια σε χρόνους 30:48, 30:46, 30:41 και 30:45. Στα μισά του αγώνα, 21,1χλμ. η Ασέφα είχε σημειώσει 1ώρ.04:57, όμως καλύπτοντας τα πέντε χιλιόμετρα από το 30ό μέχρι το 35ο σε 15:17, ήταν το στοιχείο που είχε δώσει την ώθηση να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ.

Η Τιγκστ Ασέφα επικράτησε για 3η φορά στον μαραθώνιο του Βερολίνου (2022, 2023), ενώ έχει άλλες δύο νίκες της στο Λονδίνο (2025, 2026).