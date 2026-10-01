Τα playoffs του WNBA συνεχίζονται με το θέαμα να είναι χορταστικό.

Το βράδυ της Τετάρτης (30/09) γράφτηκε... ιστορία στην αναμέτρηση των Γουίνγκς κόντρα στις Βάλκιριζ, με την Αρίκε Ογκουνμποβάλε να πραγματοποιεί αδιανόητη εμφάνιση και να... οδηγεί την ομάδα της στη νίκη, σκοράροντας 45 πόντους!

Συγκεκριμένα Αμερικανίδα, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 45 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ και πήρε από το «χέρι» την ομάδα της, ισοφαρίζοντας τη σειρά των play-offs σε 1-1.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως οι 45 πόντοι που πέτυχε η Ογκουνμποβάλε αποτελούν ρεκόρ σε αγώνα play-offs στο WNBA.

History in the making ✍️



Arike Ogunbowale put on a historic performance in the @DallasWings' OT win over the Valkyries to force a Game 3. She broke the WNBA playoff record for points in a game with 45 PTS.



45 PTS | 7 REB | 5 3PM | 4 AST | 3 STL



2026 WNBA Playoffs presented by… pic.twitter.com/UGuM40y3Sl — WNBA (@WNBA) October 1, 2026

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Ατλάντα Ντριμ επικράτησε με 93-75 των Ουάσινγκτον Μίστικς και έκανε το 2-0 στη σειρά των play-offs. Πρώτη σκόρερ ήταν η Γκρέι για τις νικήτριες, έχοντας 22 πόντους.