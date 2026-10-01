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WNBA: «Ιστορική» εμφάνιση της Ογκουνμποβάλε με 45άρα και νίκη για τις Γουίνγκς
01/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: «Ιστορική» εμφάνιση της Ογκουνμποβάλε με 45άρα και νίκη για τις Γουίνγκς

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Αρίκε Ογκουνμποβάλε πραγματοποίησε αδιανόητη εμφάνιση στη νίκη των Γουίνγκς κόντρα στις Βάλκιριζ, έχοντας 45 πόντους!

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Τα playoffs του WNBA συνεχίζονται με το θέαμα να είναι χορταστικό.

Το βράδυ της Τετάρτης (30/09) γράφτηκε... ιστορία στην αναμέτρηση των Γουίνγκς κόντρα στις Βάλκιριζ, με την Αρίκε Ογκουνμποβάλε να πραγματοποιεί αδιανόητη εμφάνιση και να... οδηγεί την ομάδα της στη νίκη, σκοράροντας 45 πόντους!

Συγκεκριμένα Αμερικανίδα, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 45 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ και πήρε από το «χέρι» την ομάδα της, ισοφαρίζοντας τη σειρά των play-offs σε 1-1.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως οι 45 πόντοι που πέτυχε η Ογκουνμποβάλε αποτελούν ρεκόρ σε αγώνα play-offs στο WNBA.

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Ατλάντα Ντριμ επικράτησε με 93-75 των Ουάσινγκτον Μίστικς και έκανε το 2-0 στη σειρά των play-offs. Πρώτη σκόρερ ήταν η Γκρέι για τις νικήτριες, έχοντας 22 πόντους.

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