Η Άνθη Βασιλαντωνάκη επέστρεψε και «φωνάζει» παρούσα

Πανιώνιος, ΠΑΟΚ, Γαλατάσαραϊ και Βακίφμπανκ συναντήθηκαν σε ένα τουρνουά που από την πρώτη κιόλας ημέρα επιβεβαίωσε τον διεθνή χαρακτήρα του. Όμως, πίσω από τα μεγάλα ονόματα και τις δυνατές αναμετρήσεις, η πρώτη ημέρα είχε μία πρωταγωνίστρια που ξεχώρισε για έναν διαφορετικό λόγο.

Η Άνθη Βασιλαντωνάκη επέστρεψε

Έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, η διεθνής ακραία/διαγώνια πάτησε ξανά σε αγωνιστικό παρκέ και φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου. Και μόνο αυτή η εικόνα είχε τη δική της ξεχωριστή σημασία.

Το καλοκαίρι του 2025, με την Εθνική ομάδα, η Βασιλαντωνάκη υπέστη ρήξη χιαστού. Ακολούθησε ένας δύσκολος δρόμος αποκατάστασης, υπομονής και καθημερινής δουλειάς. Ένας χρόνος μακριά από την αγωνιστική δράση, ένα χρόνο μακρυά από αυτό που αγαπά και τώρα, έναν χρόνο μετά, είναι ξανά εδώ.

«Παιδιά, είμαι εδώ. Επέστρεψα!»

Αυτό ήταν ίσως το μήνυμα που έδωσε η ίδια μέσα στο γήπεδο. Δεν χρειάστηκε κάποια μεγάλη δήλωση, δεν χρειάστηκε κάτι περισσότερο από τις κινήσεις της, την ενέργειά της και τον τρόπο με τον οποίο μπήκε στο παιχνίδι.

Επιθετικά ήταν δυναμική. Έδειξε από νωρίς πως η απουσία της δεν της αφαίρεσε το αγωνιστικό της θράσος και την αποφασιστικότητα που τη χαρακτηρίζουν. Ήταν μία εμφάνιση που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έμοιαζε να λέει, «Παιδιά, είμαι εδώ, επέστρεψα!».

Φυσικά, μετά από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό δεν μπορεί κανείς να περιμένει από την πρώτη ημέρα την πλήρη αγωνιστική εικόνα μιας αθλήτριας που βρίσκεται στο 100% της. Αυτό όμως δεν ήταν και το ζητούμενο. Το σημαντικό ήταν ότι η Βασιλαντωνάκη βρέθηκε ξανά εκεί που ανήκει, δηλαδή στο γήπεδο.

Μετά από 12 χρόνια, μάλιστα, η φετινή σεζόν έχει και μία ακόμη ιδιαίτερη διάσταση για την ίδια. Η Βασιλαντωνάκη επέστρεψε στην Ελλάδα για να αγωνιστεί, έχοντας προηγουμένως γράψει τη δική της διαδρομή μακριά από τα ελληνικά γήπεδα.

Η επιστροφή της δεν αφορά απλώς μία Ελληνίδα αθλήτρια που γυρίζει στην πατρίδα της. Αφορά μία αθλήτρια που τα προηγούμενα χρόνια πρωταγωνίστησε σε κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού, αγωνιζόμενη σε Ιταλία και Τουρκία και έχοντας αντιμετωπίσει μερικές από τις κορυφαίες ομάδες και αθλήτριες του παγκόσμιου βόλεϊ.

Γι' αυτό και η παρουσία της στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερο βάρος. Το ελληνικό κοινό έχει πλέον την ευκαιρία να βλέπει από κοντά μία αθλήτρια που για περισσότερο από μία δεκαετία είχε συνδέσει την καριέρα της με το εξωτερικό. Η αγωνιστική της αύρα είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητη. Είναι από εκείνες τις αθλήτριες που ακόμη και όταν δεν αγγίζουν την μπάλα, η παρουσία τους γίνεται αισθητή. Η ένταση, η ενέργεια και η αποφασιστικότητα με την οποία αγωνίζεται μεταφέρονται σε ολόκληρο το γήπεδο.

Το ελληνικό βόλεϊ την υποδέχεται ξανά

Το 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο σκηνικό για την επιστροφή της.

Απέναντι σε ομάδες με τεράστιο ευρωπαϊκό όνομα, με τη Γαλατάσαραϊ να είναι η κάτοχος του CEV Cup και τη Βακίφμπανκ η κάτοχος του Champions League, ο Πανιώνιος έχει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η παρουσία της Βασιλαντωνάκη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Είναι η επιστροφή μιας αθλήτριας που αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό βόλεϊ, σε μία χρονιά που επέλεξε να αφήσει πίσω της την πολυετή παρουσία στο εξωτερικό και να αγωνιστεί ξανά στα ελληνικά γήπεδα. Η πρώτη εικόνα ήταν αυτή που περίμενε ο κόσμος. Δυναμική, με ένταση, με διάθεση και με εκείνη την ξεχωριστή αύρα που έχει μια αθλήτρια η οποία ξέρει ότι έχει πολλά ακόμη να δώσει.

Η Άνθη Βασιλαντωνάκη γύρισε και αν η πρώτη της εμφάνιση ήταν το πρώτο κεφάλαιο, τότε το ελληνικό βόλεϊ έχει κάθε λόγο να περιμένει με ενδιαφέρον τη συνέχεια.