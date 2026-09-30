Πατρικίδης: «Τα κορίτσια έδειξαν την αξία τους και στις λεπτομέρειες δεν προκριθήκαμε»

Σε ένα παιχνίδι που έχασε τεράστιες ευκαιρίες όχι μόνο για να στείλει το ματς στην παράταση, αλλά ακόμα και για την απευθείας πρόκριση, ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με την Σπαρτάκ Μιγιάβα στην Σλοβακία και αποκλείστηκε από την συνέχεια του UEFA Europa Cup.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός του «δικεφάλου του βορρά», Θανάσης Πατρικίδης ανέφερε τα εξής: «Τελείωσε το ευρωπαϊκό μας ταξίδι με σημαντικές αναμετρήσεις για την ευρωπαϊκή προοπτική του ΠΑΟΚ, προσφέροντας μας εμπειρίες σε όλα τα επίπεδα… Η ομάδα εκπροσωπώντας σε συλλογικό επίπεδο τη χώρα μας στην Ευρώπη, παρουσιάστηκε εξαιρετικά ανταγωνιστική σε όλους τους αγώνες δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες και γκολ. Τα κορίτσια έδειξαν την αξία τους μέσα από την ομάδα και στις λεπτομέρειες δε τα καταφέραμε να προκριθούμε σε αυτό το επίπεδο, πληρώνοντας σχεδόν κάθε λάθος μας αντιθέτως με τον τελευταίο αντίπαλο μας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια στο πρωτάθλημα περήφανοι για ένα σύνολο που δείχνει σταθερό αγωνιστικό χαρακτήρα σε κάθε αγώνα».