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Πανιώνιος: Ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας βόλεϊ για τη νέα σεζόν
19/08/2026
ΒΟΛΕΙ

Πανιώνιος: Ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας βόλεϊ για τη νέα σεζόν

Φώτης Καρακούσης

Η ομάδα γυναικών του Πανιωνίου πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στο «Ανδρέας Βαρίκας» ενόψει της έναρξης της σεζόν στη Volley League.

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Σε ρυθμούς προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο μπήκε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου. Οι Κυανέρυθες συγκεντρώθηκαν στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» και ξεκίνησαν τις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του τεχνικού τους Γιουνούς Οτσάλ, με ανεβασμένη διάθεση και χαμόγελα.

Από το ξεκίνημα της προετοιμασίας απουσίαζαν δικαιολογημένα οι Μαρτίνα Ξανθοπούλου, Τζίνα Λαμπρούση και Έλενα Γκρόζερ, εξαιτίας των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες.

Με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών τους για φέτος, ο Ιστορικός έχει προγραμματίσει μια σειρά από δυνατά φιλικά τεστ για τις παίκτριές του. Αρχικά, η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα ταξιδέψει στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και τη Γαλατάσαραϊ.

Στη συνέχεια, ο Πανιώνιος θα επιστρέψει στην έδρα του όπου θα διοργανώσει το τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας». Στη φετινή διοργάνωση θα δώσουν το «παρών» σύλλογοι όπως η τουρκική Βακίφμπανκ, η Γαλατάσαραϊ αλλά και ο Ολυμπιακός.

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