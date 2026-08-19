Χαμός έγινε στην αναμέτρηση του Λας Βέγκας με την Ατλάντα στο WNBA, με τη Μπέκι Χάμον να... ξεφεύγει από τα όρια και να βλέπει την πόρτα της εξόδου!

Πιο συγκεκριμένα η προπονήτρια του Λας Βέγκας διαμαρτυρήθηκε για απόφαση των διαιτητών και, πάνω στα νεύρα της, μπήκε μέσα στο παρκέ. Η αντίδρασή της ωστόσο είχε και ως αποτέλεσμα να χρεωθεί με δύο τεχνικές ποινές και να αποβληθεί από το παιχνίδι.

Οι συνεργάτες της έσπευσαν να την ηρεμήσουν και να την απομακρύνουν καθώς η ένταση είχε χτυπήσει κόκκινο. Η προπονήτρια ωστόσο έγινε viral, αφού η κάμερα την απαθανάτισε και το video έκανε το γύρο του διαδικτύου.

