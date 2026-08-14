Ιαπωνία: Στη μάχη για να κρατήσει τη λάμψη της ζωντανή

Έχει τη δυνατότητα να νικήσει οποιαδήποτε ομάδα όταν βρεθεί στην ημέρα της με όπλο την ταχύτητα, την ικανότητα στα τρίποντα και την κυκλοφορία της μπάλας. Όμως η έλλειψη συνέπειας την πλήττει τα τελευταία χρόνια. Κάτι που τονίζεται από το γεγονός ότι λίγο έλειψε να χάσει τη συμμετοχή στο Βερολίνο καθώς τα βρήκε δύσκολα στο Προκριματικά τουρνουά.

Εν τω μεταξύ, η παρουσία της στην πρωτεύουσα της Γερμανίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ιαπωνία θα αγωνιστεί εκεί ως η διοργανώτρια του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 2030.

Πώς προκρίθηκε

Οι ελπίδες της στον «Όμιλο Θανάτου» της Κωνσταντινούπολης για την πρόκριση στην τελική φάση του Π.Κ. έμοιαζαν να εξαφανίζονται πολύ γρήγορα…

Ξεκίνησε με τρεις απογοητευτικές ήττες στον πραγματικά πολύ δύσκολο όμιλο της, αλλά στη συνέχεια αντιμετωπίζοντας τα δύο τελευταία ματς ως μία ξεχωριστή μάχη νίκησε τον Καναδά σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και στη συνέχεια επικράτησε της Αργεντινής. Και κάπως έτσι έφτασε στον πολυπόθητο στόχο

Τα αποτελέσματά της στον προκριματικό γύρο

1η αγωνιστική: Ιαπωνία 65-77 Ουγγαρία (Ήττα)

2η αγωνιστική: Αυστραλία 81-71 Ιαπωνία (Ήττα)

3η αγωνιστική: Ιαπωνία 67-75 Τουρκία (Ήττα)

4η αγωνιστική: Καναδάς 62-66 Ιαπωνία (Νίκη)

5η αγωνιστική: Ιαπωνία 83-39 Αργεντινή (Νίκη)

Η ιστορία της στα Παγκόσμια Κύπελλα

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 15

Τελευταία συμμετοχή: 2022 (9η)

Καλύτερη θέση: 2η (1975):

Θέση στο βάθρο: 🥈(1975)

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 10η

Η Ιαπωνία στη φάση των ομίλων του ΠΚ

Υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα… Που λέει ότι η Ιαπωνία βρίσκεται στον πιο απρόβλεπτο και ανοιχτό όμιλο της διοργάνωσης - κάτι που μπορεί να της ταιριάζει απόλυτα. Φιλοδοξεί να ξεκινήσει νικηφόρα εναντίον του Μάλι και στη συνέχεια να έχει δύο μεγάλα παιχνίδια εναντίον της διοργανώτριας Γερμανίας και της Ισπανίας. Όλα φαίνονται πιθανά σε αυτό τον Α’ Όμιλο του Π.Κ..

Αγώνες Φάσης Ομίλων

Ιαπωνία - Μάλι (4 Σεπτεμβρίου)

Γερμανία - Ιαπωνία (5 Σεπτεμβρίου)

Ιαπωνία - Ισπανία (7 Σεπτεμβρίου)

Παίκτριες που αξίζεις να δεις

Η Μάι Γιαμαμότο βρέθηκε σε δαιμονιώδη φόρμα κατά τη διάρκεια του Προκριματικού Τουρνουά και θα βρίσκεται στην κορυφή των scouting reports των περισσότερων αντιπάλων. Έχει τη δύναμη να σκοράρει για να γεμίσει το ντεπόζιτο της Ιαπωνίας με ελπίδα και ανταγωνιστικότητα. Είναι επίσης ένα από τα μεγάλα φαβορί για να προσφέρει μεγάλες στιγμές στους φιλάθλους προσφέροντας φάσεις που θα βρίσκουν θέση στα reels των σόσιαλ μίντια.

Ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία που φέρνει η Ιαπωνία είναι και η Κοκόρο Τανάκα και Αϊκα Χιρασίτα. Η πρώτη είναι μόλις 20 ετών και ένα εξαιρετικό ταλέντο που μπορεί να κερδίσει παιχνίδια με τις περιφερειακές ικανότητές της.

Εν τω μεταξύ, η Χιρασίτα προέρχεται από την εξαιρετική επιθετική παρουσία της στο Προκριματικό Τουρνουά και αυτό το δίδυμο (Τανάκα-Χιρασίτα) είναι πιθανό να αποτελέσει τη βάση στην οποία θα στηριχθεί η Ιαπωνία για το Τόκιο 2030.

Ο φόβος και η ελπίδα

Η ελπίδα για την Ιαπωνία είναι ότι μπορούν να προκαλέσουν βροχή από τρίποντα ειδικά με αυτό που θεωρείται το σήμα κατατεθέν τους, τα τρίποντα στο ανοιχτό γήπεδο σε κατάσταση transition ή αιφνιδιασμού. Αν αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού τους κάνει κλικ, ίσως να αποδειχθεί πολύ δύσκολο για τους αντιπάλους να ζήσουν με αυτό. Είναι το στυλ που αγαπούν να έχουν και αναμφισβήτητα αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας τους στη διοργάνωση.

Ο φόβος έχει να κάνει με την απόδοση που μπορεί να έχει σε παιχνίδια χαμηλού ρυθμού όπου η Ιαπωνία είναι λιγότερο αποτελεσματική λόγω του μικρότερου rotation και των επιλογών της στο επιθετικό κομμάτι. Θα δώσει μεγάλη έμφαση στην ικανότητά της στα ριμπάουντ και στο παιχνίδι της σε υψηλό τέμπο.