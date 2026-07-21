Η 25χρονη Κινέζα μαραθωνοδρόμος Λι Μεϊζέν κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα απρόοπτο στον Μαραθώνιο της λίμνης Hengshui. Στο 34ο χιλιόμετρο της διαδρομής η περίοδός της εμφανίστηκε αναπάντεχα, όμως δεν επέτρεψε στο γεγονός αυτό να τη σταματήσει και συνέχισε τη διαδρομή της μέχρι να τερματίσει!

Η ίδια μάλιστα έκανε μια πολύ καλή επίδοση περνώντας τη γραμμή του τερματισμού μετά από 2 ωρες και 35 λεπτά.

Η απάντησή της, όταν ρωτήθηκε για ποιον λόγο δεν αποσύρθηκε από την κούρσα, ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής, με την Κινέζα δρομέα να λέει χαρακτηριστικά: «Αν εγκατέλειπα, θα χανόταν η ευκαιρία μου και θα έπρεπε να τρέξω και σε άλλον μαραθώνιο», σημειώνοντας πως το να ολοκληρώσει τη διαδρομή αυτή ήταν απαραίτητο για να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο ερχόμενο πρωτάθλημα.

Ο τρόπος που αντέδρασε και η απόφασή της να συνεχίσει να τρέχει έχουν τεράστια σημασία, καθώς ιδιαίτερα στον αθλητισμό εξακολουθεί να υπάρχει ένα βαθιά ριζωμένο στίγμα που περιβάλλει την έμμηνο ρύση.

Ακόμη και σήμερα, η περίοδος παραμένει ένα μεγάλο κοινωνικό ταμπού, ωθώντας πολλά νέα κορίτσια στο να απέχουν από την άθληση εκείνες τις ημέρες ή να νιώθουν ντροπή για το ίδιο τους το σώμα και τις φυσιολογικές λειτουργίες του.

Η Λι Μεϊζέν μπορεί μεν να είχε ένα μεγάλο αγωνιστικό κίνητρο ώστε να μη σταματήσει την κούρσα της, παράλληλα όμως πέρασε κι ένα μήνυμα για το ότι κανένα κοινωνικό στίγμα δεν θα πρέπει να σταματά τις γυναίκες από το να διεκδικούν τους στόχους τους.